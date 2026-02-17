１６日、フリーの演技を終えた日本の三浦璃来（奥）、木原龍一組。（ミラノ＝新華社記者／薛宇舸）

【新華社ミラノ2月17日】ミラノ・コルティナ冬季五輪は16日、ミラノでフィギュアスケートのペア・フリーが行われ、ショートプログラムとの合計で日本の三浦璃来、木原龍一組が金メダルを獲得した。

１６日、フリーの演技を終えた日本の三浦璃来（左）、木原龍一組。（ミラノ＝新華社記者／陳益宸）

１６日、フィギュアスケートペアの表彰式で自撮りする（左から）銀メダルのメテルキナ、べルワラ組（グルジア）、金メダルの三浦璃来、木原龍一組、銅メダルのハーゼ、ボロディン組（ドイツ）。（ミラノ＝新華社記者／薛宇舸）

１６日、フィギュアスケートペアの表彰式に臨む（左から）銀メダルのメテルキナ、べルワラ組（グルジア）、金メダルの三浦璃来、木原龍一組、銅メダルのハーゼ、ボロディン組（ドイツ）。（ミラノ＝新華社記者／薛宇舸）

１６日、フリーの演技を終えた日本の三浦璃来（右）、木原龍一組。（ミラノ＝新華社記者／薛宇舸）

１６日、フィギュアスケートペアの表彰式に臨む日本の三浦璃来（中央手前）、木原龍一（中央後ろ）組。（ミラノ＝新華社記者／薛宇舸）

１６日、フリーの得点を喜ぶ日本の三浦璃来（右）、木原龍一組。（ミラノ＝新華社記者／薛宇舸）

１６日、フリーの演技に臨む日本の三浦璃来（上）、木原龍一組。（ミラノ＝新華社記者／李明）

１６日、表彰式の後、観客にあいさつする日本の三浦璃来（右端）、木原龍一（右から２人目）組。（ミラノ＝新華社記者／陳益宸）

１６日、抱き合って優勝を喜ぶ日本の三浦璃来（手前）、木原龍一組。（ミラノ＝新華社記者／薛宇舸）