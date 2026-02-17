お笑いコンビ、オズワルド伊藤俊介（36）が17日、ゲスト出演予定だったTBSラジオ「ヤーレンズの＃ふらっと」（月〜木曜午前8時30分）を遅刻した。

今週はパーソナリティーのパンサー向井慧が冬休み中のため、ヤーレンズが代打出演。出井隼之介がゲストとしてオズワルドを紹介すると、畠中悠は「大変申し訳ございません。ここでオズワルド畠中からのお知らせでございます」と神妙に切り出し、「伊藤が来てません」と伊藤の遅刻を報告した。

続けて「本当に申し訳ございません。僕も信じられないです」と平謝りし、「あれだけ遅刻をして。一昨年ですかね、劇場禁止になりまして。3カ月出番がなかった。それで『反省をした』と言って『遅刻をしない』と言ってたんですけども、こうやって絶対に隠せない遅刻をしてしまった」と苦笑した。

出演15分前に局でマネジャーと待ち合わせし、伊藤を含めたグループLINEでやりとりしたが「既読が1しかなかった。その時点でドキドキはしてた」。マネジャーは伊藤にモーニングコールをしており「起こしたにもかかわらず（遅刻）だったので、きっと二度寝をしたんだと思う」とあきれた。

すると、ゲストコーナー開始から5分ほどして伊藤が登場。モゴモゴとあいさつすると、出演者一同が「くさっ！」「酒くさっ！」と伊藤の酒臭さに驚いた。伊藤によると「昨日オフだったんです。19時ぐらいから飲み始めまして…19時ぐらいから飲んで、23時ぐらいから記憶がないです。すいません」と深酒の結果遅刻してしまったと謝罪していた。