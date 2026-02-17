第68回ブルーリボン賞（主催・東京映画記者会＝日刊スポーツなど在京スポーツ7紙の映画担当記者で構成）の授賞式が17日、東京・霞が関のイイノホールで行われた。

「TOKYOタクシー」で監督賞に輝いた山田洋次監督（94）が登壇した。66年度「なつかしい風来坊」「運が良けりゃ」、77年度「幸福の黄色いハンカチ」以来、48年ぶり3度目の受賞。「最初にもらったのは60年前ですかね。その時に僕は初めて監督賞もらって、信じられない思いでこの舞台に立った日のことをよく覚えています」と振り返った。

山田監督が絶賛した「国宝」の李相日監督（52）も作品賞を受賞しており、山田監督は「本筋ならば監督賞は李くんなんだろうけども、長い間がんばったなということで、僕にいただいたんだろうなと思います」。李監督の作品に対して「劇映画というのはドラマで構築されているわけです。李くんの映画は非常に的確にドラマを捉える。柱がしっかりしているから、観客の気持ちが揺るがない。『国宝』は長くても飽きさせない」と分析した。

山田監督から「とっても尊敬しています」と言われた李監督は、「僕らの世代は山田監督を見て学んできた」と偉大な存在に感謝。「映画としての文法がしっかり裏打ちされた中で、俳優さんが生きている作品を見せていただいた。半世紀以上も映画をつくりながらも、新しいものに敏感に反応されている感性に畏怖の念しかありません」とたたえ合った。