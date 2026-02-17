M-1王者たくろうが勝てなかった『ytv漫才新人賞』2026年ファイナリスト【出番順】
関西若手漫才師の登竜門、読売テレビ『第15回 ytv漫才新人賞決定戦』の記者会見が17日、大阪市内の同局で行われた。ファイナリスト7組が集結し、3月1日の生放送（後3：00〜5：30 ※関西ローカル／TVer生配信）に向けて意気込んだ。
【集合ショット】ガッツポーズも個性豊かなファイナル出場者ら
『ytv漫才新人賞』は、関西で活動する芸歴10年目以内の若手漫才師による賞レース。過去には、銀シャリ、ガクテンソク（当時・学天即）、霜降り明星、カベポスターらが優勝。歴代のファイナリストからも、昨年の『M-1グランプリ』王者・たくろう、『キングオブコント』王者・ロングコートダディ、『ダブルインパクト』王者・ニッポンの社長らを輩出している。
ファイナルとなる決定戦には、3回の事前ROUNDを勝ち抜いた6組と敗者復活1組が進出する。ぐろう、シカノシンプ、ぎょうぶ、マーメイド、天才ピアニスト、生姜猫、タチマチの出場が決まった。
会見では、読売テレビ・佐藤佳奈アナウンサーが司会を務め、出番順が決定。ラストイヤーのタチマチが1番手、同じくラストイヤーの天才ピアニストはトリの7番手となった。結成3年の最若手・生姜猫は2番手となった。
決定戦の総合司会はブラックマヨネーズと佐藤アナが担当する。審査員は後日発表される。
■『第15回ytv漫才新人賞決定戦』出番順
（1）タチマチ（安達周平、胡内佑介）
（2）生姜猫（川崎 ※崎＝たつさき,ケージュ、カンサイ）
（3）ぎょうぶ（為国、澤畑健二）
（4）ぐろう（家村涼太、高松巧）
（5）マーメイド（田村境祐、テクニック。）
（6）シカノシンプ（北川、ゆのき）
（7）天才ピアニスト（竹内知咲、ますみ）
