宝塚月組・風間柚乃、さわやかショット『小説現代』3月号の表紙に登場 文芸誌初の撮り下ろしグラビア＆スペシャルインタビュー
宝塚月組・風間柚乃が20日発売の『小説現代』3月号（講談社）の表紙を飾る。
【動画】白パンツに青ジャケットを羽織り、さっ爽と歩く宝塚月組男役スター・風間柚乃
宝塚歌劇に関連する映像コンテンツの制作・販売を行っている、宝塚クリエイティブアーツと講談社がコラボレーションした作品『2222（クアッドツー）』。原作小説（1月21日発売）の刊行と、3月20日（予定）のショートドラマ化Blu-ray発売を記念して、文芸誌では初となる、風間の撮り下ろしグラビア＆スペシャルインタビューを掲載する。
企画段階からストーリーづくりに参加し、宝塚歌劇の舞台とは違った映像作品で初主演を務めた試みについて、たっぷり語る。表紙は、ベリーショートヘアの風間が青いニットに身を包みほほ笑むさわやかな1枚になっている。
■書籍情報
『小説現代』3月号
発売日：2月20日
定価：1200円（税込）
体裁：A5判（210×148ミリ）476ページ
