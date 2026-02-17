「逆走だ、怖ぇ！」カーブ先で突然の“逆走車”に接触寸前…対向車線に飛び出し“立往生の車”も　追い越し失敗か　三重・岐阜

三重・四日市市で、逆走車がカメラに捉えられた。目撃者の前を走る車はカーブの先に現れた逆走車と接触寸前だった。

一方、岐阜市では、対向車線に“飛び出す”危険な車が捉えられた。事故は回避されたものの目撃者は苦言を呈している。

カーブの先に“逆走車”危険な遭遇

三重・四日市市の道路で11日に撮影されたのは、危険な場面だ。緩やかなカーブを走行中、突然、目の前に逆走車が現れた。

車で対面した撮影者は、「逆走だ、怖ぇ〜」とこぼしていた。当時について、｢逆走車がいるなんて思っていなかったので、ただただ驚きました」と驚きをあらわにしている。

撮影者の前方を走っていた黒い車はとっさにハンドルを切り、左側の車線へと移ると、なんとか衝突は免れた。

撮影者は、「逆走していることに気がついたら安全なところで停車してほしいです」と語り、注意を呼びかけている。

あわや大事故…無理な追い越しで立往生

一方、岐阜市の道路で4日、こちらでも危険な運転がカメラに捉えられていた。

1台の白い車が片側1車線の道路で前の車を追い越そうとしたのか、対向車線へと飛び出した。しかし、元の車線に戻ることができず、その場で止まってしまった。

目撃者は、「前にいる車を追い越して早く行きたかったんでしょうね、多分ね」と分析している。

対向車線では2台の車が白い車をすり抜けるように通り抜けたが、後ろにいたトラックは進むことができず、その場で停止した。周りの人の協力で、白い車はようやく元の車線へと合流した形だ。

問題の車について目撃者は、「たまたま左に入れたからよかったけど、入れなかったらね。反対車線から来るトラックなんか通れないですからね。迷惑ですよね」と苦言を呈している。

（「イット！」 2月16日放送より）