「練習試合、広島−楽天」（１７日、コザしんきんスタジアム）

大型スイッチヒッターの広島のドラフト１位・平川蓮外野手（２１）＝仙台大＝が「１番・中堅」でスタメン起用され、初回の１打席目から２打席連続安打を放った。

初回は相手先発の左腕・古謝に対して、右打席に立つと、初球をたたいて中前打。さらに二回２死からも右打席でライナー性の左翼二塁打を放った。１５日に行われた今年初対外試合の練習試合・巨人戦（那覇）でも右打席から決勝の勝ち越し適時打を含む２安打。これで右打席に限れば、対外試合初打席から４打席連続安打となった。

四回の３打席目では楽天のドラフト１位・藤原と対戦。左打席に立ち、左直に倒れたが、痛烈な当たりをはじき返した。

平川は身長１８７センチ、９３キロの大型スイッチヒッター。大学２年秋に、左打ちから両打ちに挑戦し、大学リーグ戦では通算打率・３１４、９本塁打５０打点。ベストナイン３度、本塁打王１度、打点王＆盗塁王２度を獲得し、昨秋ドラフト会議で広島から１位指名を受けた。

新井監督も「対応力、適応力というものは素晴らしいと思います」と能力を絶賛している。