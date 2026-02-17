第68回ブルーリボン賞（主催・東京映画記者会＝日刊スポーツなど在京スポーツ7紙の映画担当記者で構成）の授賞式が17日、東京・霞が関のイイノホールで行われた。

俳優デビュー作「ナイトフラワー」で新人賞を受賞した、ロックバンドSUPER BEAVER渋谷龍太（38）が登壇。「音楽を20年やってまして、正直音楽しかやってこなかった。メジャーに二十歳くらいの時にいって、2年くらいでクビになって、30手前までアルバイトしながら生計を立て、ようやく今、音楽でご飯が食べられるようになって。賞とは無縁の人生を歩んできました。最初にいただけた賞がこのような賞なのはすごくうれしいと実感しております」と話した。

北川景子演じるシングルマザー、永島夏希と取引する街の麻薬密売の元締めサトウを演じた。以前から演技の仕事の話はあったが「バンドマンが演技をすることに違和感があった。お芝居を実直にやってきた方の中にぽっと入るのは抵抗があって」と断っていたという。「20年やって、バンドマンの軸がぶれることがないだろうと思ったので挑戦させていただいた」と明かし「またやってみたい」と話した。