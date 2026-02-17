業者さんがお家に来る前に、ワンコと予行練習をしたら…？いざ業者さんが来た時の意外な展開とワンコの反応に爆笑する人が続出し、投稿は記事執筆時点で15万回再生を突破。「最高ｗ」「笑っちゃった」といった声が寄せられています。

【動画：『トイレの業者』が来るので予行練習をした犬→約束の時間になると…『まさかの反応と展開』】

業者さんが来るので予行練習をしたら…

TikTokアカウント「hanachi610」に投稿されたのは、豆柴の「はな」ちゃんのお家にトイレ修理の業者さんがやって来た日の様子です。飼い主さんは事前に「もうちょっとしたら業者さんが来るよ」と伝えて、はなちゃんにハウスに入ってもらったそう。まだ時間があるので、業者さんに上手にご挨拶できるように予行練習をしておくことに。

業者さん役の飼い主さんが「こんにちは～」と部屋に入ると、「は？何が始まったの…」と戸惑いを隠せない様子のはなちゃん。しかしケージの中に手を入れると、クンクンと匂いを嗅いでしっかりご挨拶してくれたそう。これで予行練習はバッチリ！

思っていたのと違う展開に！

しばらくして業者さんが到着すると、はなちゃんは「来た！」と一気にハイテンションになり、ケージの中でしっぽを振りながらぐるぐると回って大歓迎したそう。予行練習中はとても落ち着いていたのに、いざ業者さんに会うと感情が抑えられなくなってしまうところが可愛いです。

そしてはなちゃんは業者さんが作業を始めてからもガン見し続け、トイレから出てくるたびに歓迎し、ご挨拶できるチャンスを待っていたといいます。

ところが業者さんはトイレの修理をするのに忙しくて、全然構ってもらえなかったそう。ご挨拶の練習までしたのは、一体何だったのか…。はなちゃんは寂しさのあまり、途中で拗ねてしまったのでした。

拗ねるワンコが可愛すぎる

業者さんが帰ってしまった後も、はなちゃんはしょんぼりしていたそう。そこで飼い主さんは、「代わりに触ってあげる」とナデナデ開始。「ヨシヨシ～」とたっぷり撫でてあげてから、「満足？」と聞いてみたら…。

はなちゃんは「こんなので満足するわけないでしょ」と言わんばかりの冷めたお目目で見てきたとか。小さな子どものように完全に拗ねているはなちゃんが、思わず笑ってしまうほど愛おしいですね！

この投稿には「拗ねるの可愛すぎる」「人懐っこい」「シミュレーションと現実全く違うのすきw」「業者さんの代わりにもふもふしてもいいですか」といったコメントが寄せられています。

はなちゃんの感情豊かで可愛い姿や愉快な日常をもっと見たい方は、TikTokアカウント「hanachi610」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「hanachi610」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。