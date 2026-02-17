飼い主さんの結婚式でリングドッグに挑戦したおじいちゃん犬。いざ、本番がやってくると、あまりに可愛すぎるアタフタっぷりがTikTokで5万3000回以上再生され、「いてくれるだけで癒し♡」「頑張ったね！」「天使やん」といった声が寄せられました！

【動画：『リングドッグ』に挑戦したおじいちゃん犬→出番がやってきた結果…とんでもなく愛おしい光景】

リングドッグに挑戦したおじいちゃん犬

TikTokアカウント「おじいちゃん赤ちゃん らっちゃん 」さまでは、ゆったりとした行動が可愛らしいおじいちゃん犬「ラテ」ちゃんの平和な日常が紹介されています。

そんなラテちゃん、この度、家族の結婚式に参加することに！その際、リングドッグという大役を務めることになったのです！そして、ついに本番がやってくると……

どうすればいいのかわからず、アタフタ！右へ左へ、右往左往し、「どうすればいいの～？」という声が聞こえてきそうなほどの困惑っぷりを披露してくれたラテちゃん。その様子が赤ちゃんみたいで可愛い！

しばらく戸惑った後、「よし、戻ろう」と入場口へと戻ろうとするラテちゃん。アタフタする可愛らしい姿に、参列している方々も笑顔になっていたそうですよ！

抱っこされてバージンロードを通過

その後も前に進むことができないラテちゃんを見て、バージンロードの向こうで待っていた飼い主さんがお迎えに来てくれました！

飼い主さんに抱っこされたラテちゃんは、参列者の皆さんにご挨拶しながら新婦さんの待つ場所へ--

そして、ついにバージンロードを越えて新婦さんの元へと辿り着きました！アタフタした姿で会場を和ませることに成功したラテちゃん。新郎新婦さんの元にも笑顔を届けてくれたのでした！

アタフタっぷりが可愛いと話題に

アタフタする姿で会場の雰囲気を和ませてくれたラテちゃんの姿は、 TikTokでも話題に！投稿は、記事執筆時点で5万3000回以上再生され、「いてくれるだけで癒し♡」「頑張ったね！」「天使やん」といった声が寄せられました！

可愛すぎる行動で笑顔をもたらしたラテちゃんの日常は、TikTokアカウント「おじいちゃん赤ちゃん らっちゃん 」さまでご覧いただけます。

飼い主さんとの穏やかで平和な日常を見て、ぜひ癒されてくださいね！

写真・動画提供：TikTokアカウント「おじいちゃん赤ちゃん らっちゃん 」さま

執筆：しおり

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。