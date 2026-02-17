いつもより帰宅が遅くなってしまったママさん。自宅の見守りカメラを覗いてみた結果…お留守番をしてくれていたポメラニアンさんがみせた行動が話題になっているのです。

今すぐに飛んで帰りたくなる光景は、記事執筆時点で189万回を超えて表示されており、9.8万件のいいねが寄せられることとなりました。

帰宅が遅くなり、見守りカメラを覗いた結果…

Xアカウント『@pome_tenkun』に投稿されたのは、見守りカメラに映った切なすぎる光景。

この日、ママさんはいつもより帰宅が遅くなってしまったのだそう。お留守番をしてくれているポメラニアン「天」くんの様子を見ようと見守りカメラを覗いた結果…そこには、あまりにも切なく愛おしい光景が広がっていたというのです。

『飛んで帰りたくなる光景』が話題に

ドアの前に座り込み、玄関をじっと見つめていたという天くん。真っ白でふわふわ、ぬいぐるみのようなその後ろ姿は、ママさんが帰ってくる瞬間を今か今かと待ちわびていたのだそう。

電気がついた明るいお部屋ではなく、閉まったままのドアの前でただただ待ち続けるそのお姿はあまりにも健気で愛くるしいものであると同時に、ママさんの飛んで帰りたいという気持ちをより一層増幅させたといいます。

とはいえこの日、天くんはひとりぼっち…だったわけではなく、カメラ外には在宅勤務のパパさんが居たのだそう。家族全員揃っているのが良い…という天くんの可愛いこだわりも伺えるという展開は、さらにユーザーをほっこり和ませることとなったのでした。

この投稿には「ちゃんと座ってるの可愛すぎる」「後ろ姿が大根おろしすぎて好き」「これは泣いちゃう」「あぁ、泣ける」「健気だなぁ」「まさに忠犬ですね」「愛されてるんだなぁ」などのコメントが寄せられています。

こんがりお耳がチャームポイントの男の子♡

2023年3月21日生まれの天くんは、元保護犬の男の子。こんがりお耳がチャームポイントで、今ではとっても甘えん坊な性格の持ち主だといいます。

飼い主さんに見せるニコニコ笑顔は眩しいほどに明るく、安心や信頼に溢れたもの。無邪気で優しさに満ちたその仕草や行動は多くのユーザーにポメラニアンの魅力を発信しています。

