人気アイドル集結「IDOL RUNWAY」乃木坂46メンバー16人ファッションステージ決定 ≒JOY・エビ中ら出演者第3弾解禁
【モデルプレス＝2026/02/17】人気の女性アイドルグループが集結するイベント「CREATEs presents IDOL RUNWAY COLLECTION（アイドル ランウェイ コレクション）2026 Supported by TGC」が3月15日、国立代々木競技場 第一体育館にて開催。この度、出演者第3弾が解禁された。
◆「IDOL RUNWAY COLLECTION 2026」出演者第3弾発表
今回、乃木坂46より出演メンバーが決定。総勢16人がライブパフォーマンスに加えファッションステージでも会場を華やかに彩る。また、≒JOYのライブパフォーマンスでは、総勢12人がファッションステージに登場する。そして“みるきー”の愛称で多くのファンから親しまれ、現在ではファッションモデルとしても幅広く活躍をしている渡辺美優紀がファッションステージへ出演決定。ファッションステージでは新たに、私立恵比寿中学・高嶺のなでしこ・AVAM・ドラマチックレコードのメンバーも登場し、圧巻のファッションステージを見せる。
◆MCは村重杏奈・ハリー杉山
CREATEs presents IRC 2026のMCとして、バラエティー番組を中心にモデルとしても多方面で活躍中の国民的タレント村重杏奈と、司会、リポーター、モデル、俳優などマルチに活躍中のハリー杉山が会場を盛り上げる。加えて、アソビシステムが手掛ける、アイドルプロジェクト「PEAK SPOT」よりデビューしたアイドルグループfav me（ファボミー）と、VAZ×ツインプラネット共同プロデュースにより誕生した、α＋（アルファプラス）がオープニングアクトとして出演決定。α＋（アルファプラス）は、2026年2月18日にデビュー曲「青春のエフェクト」にてデビューし、初のライブパフォーマンス出演となる。（modelpress編集部）
◆開催概要
・イベント名称：CREATEs presents IDOL RUNWAY COLLECTION 2026 Supported by TGC
・日時：2026年3月15日（日）開場 11：00／開演 12：00／終了 16：00（予定）
・会場：国立代々木競技場 第一体育館（〒150−0041 東京都渋谷区神南2−1−1）
・アーティスト：乃木坂46、FRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、CUTIE STREET、≒JOY、高嶺のなでしこ 他
・オープニングアクト：fav me、α＋
・出演者：渡辺美優紀、小栗有以（AKB48）、千葉恵里（AKB48）、佐藤綺星（AKB48）、平田侑希（AKB48）、八木愛月（AKB48）、福丸うさ（iLiFE!）、小熊まむ（iLiFE!）、純嶺みき（iLiFE!）、中山莉子（私立恵比寿中学）、風見和香（私立恵比寿中学）、桜井えま（私立恵比寿中学）、仲村悠菜（私立恵比寿中学）、奥田彩友（SWEET STEADY）、塩川莉世（SWEET STEADY）、中山こはく（MORE STAR）、森田あみ（MORE STAR）、津代美月（Jams Collection）、水瀬さらら（Jams Collection）、桔梗花香（AVAM）、月深乃絢（AVAM）、水野瞳（Devil ANTHEM.）、新居歩美（ドラマチックレコード、一条カオリ（Toi Toi Toi）、さくらもも（Toi Toi Toi）、丸山蘭奈（fav me）、澪川舞香（fav me）、久保怜音（log you）、福本れみ（log you）、福田ひなた（可憐なアイボリー）、大森莉緒（Ma’Scar’Piece ）、木野稟子（α＋）、瀬乃真帆子（α＋）、阿部菜々実、中川心 、他
・MC：村重杏奈、ハリー杉山
