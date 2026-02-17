“逆走ヒット”で話題のBABYMONSTER、爽やかコンセプトも完璧！清楚な“制服姿”に「全員優勝」の声

BABYMONSTERが、これまでとは一味違う魅力でファンの心を掴んだ。

BABYMONSTERは最近、公式インスタグラムを更新し、メンバー別のソロショットを投稿した。

【写真】圧倒的オーラ！BABYMONSTERの空港ファッション

公開された写真には、制服姿でポーズを取るBABYMONSTERの姿が収められている。グレーを基調としたスクールルックにネクタイを合わせ、メンバーごとにシャツやベスト、スカートのシルエットが異なるスタイリングで、それぞれの個性が際立つ仕上がりとなっている。

ステージ上で見せる強烈なカリスマ性やパワフルなパフォーマンスが印象的だった彼女たちだが、今回の制服ルックでは清楚で落ち着いた雰囲気を放っている。

（写真＝BABYMONSTER公式Instagram）ルカ、パリタ

投稿を見たファンからは「めっちゃ可愛い」「コンセプト天才」「全員優勝」「何でも似合うね」などのコメントが寄せられている。

（写真＝BABYMONSTER公式Instagram）ローラ、アヒョン、アサ、チキタ

なお、BABYMONSTERは、昨年11月にリリースした1stフルアルバム『DRIP』の収録曲『Really Like You』が“逆走ヒット”を記録し、Mnetの「M COUNTDOWN」で特別ステージを披露。キュートなパフォーマンスで注目を集めた。

◇BABYMONSTERとは？

YGエンターテインメントがBLACKPINK以来、約7年ぶりにローンチしたガールズグループ。韓国出身（ラミ、ローラ、アヒョン）、タイ出身（パリタ、チキータ）、日本出身（ルカ、アサ）の7人で構成された。各々が1000倍の競争を勝ち抜いてYGエンタの練習生として合流し、4年間、専門のトレーニングを受けた。2023年11月27日、デジタルシングル『BATTER UP』でデビュー。2024年4月には健康問題でデビューできなかったアヒョンがグループに合流し、1stミニアルバム『BABYMONS7ER』で“正式デビュー”した。