フジミ模型は、プラモデル「CWF1 ヴェラシーラ」を3月に発売する。価格は10,780円で、発送は3月27日の予定。

本商品は、新海誠監督の作品「雲のむこう、約束の場所」に登場する小型飛行機「ヴェラシーラ」をプラ/レジン複合素材キットとして立体化したもの。機体はレジン（無発泡ウレタン）樹脂製。胴体、主翼、尾翼は完全一体成形でキャノピーは透明プラ製。コクピット周辺もプラ製で、組み立てやすい構成になっている。プロペラは強度の高いプラ製で、回転状態と固定状態の2セットを用意。透明プラ製のディスプレイ用スタンドが付属する。展示状態でのプロペラ回転も可能だ。

(C)Makoto Shinkai/ CoMix Wave Films

※製品は組立・塗装が必要です。一部の組立工程に一般的なプラキットと異なる部分があります。

※製品に接着剤・塗料は含まれません。