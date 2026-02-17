『ytv漫才新人賞』ファイナリスト集結 “粗品効果”で会見も雰囲気変わり緊張感「全然違う大会に」
関西若手漫才師の登竜門、読売テレビ『第15回 ytv漫才新人賞決定戦』の記者会見が17日、大阪市内の同局で行われた。ファイナリスト7組が集結し、3月1日の生放送（後3：00〜5：30 ※関西ローカル／TVer生配信）に向けて意気込んだ。
【集合ショット】ガッツポーズも個性豊かなファイナル出場者ら
『ytv漫才新人賞』は、関西で活動する芸歴10年目以内の若手漫才師による賞レース。ファイナルとなる決定戦には、3回の事前ROUNDを勝ち抜いた6組と敗者復活1組が進出する。ぐろう（家村涼太、高松巧）、シカノシンプ（北川、ゆのき）、ぎょうぶ（為国、澤畑健二）、マーメイド（田村境祐、テクニック。）、天才ピアニスト（竹内知咲、ますみ）、生姜猫（川崎 ※崎＝たつさき、ケージュ、カンサイ)、タチマチ（安達周平、胡内佑介）の出場が決まった。
昨年度は、霜降り明星・粗品が初めて審査員を務め、ガチの辛口採点が話題に。マーメイドは「70点台」の評価を下され、ぐろう、タチマチも厳しい審査を経験した。それだけに会見では、ボケ・ツッコミが飛び交いつつも、緊張感があった。決定戦に戻ってきたぎょうぶは「全然違う大会になっている」と表現した。
ラストイヤーとなる天才ピアニストは「自分たちが準備してきたネタを全力で出すだけ」としつつ「もし粗品さんが審査員でおられるとしたら、『すかしとんな』と言われへん返しをしたい」と気合。「何を言ってもらえるか楽しみ」とも語った。
また、決定戦に4度出場したたくろうが、昨年の『M-1グランプリ』で優勝を飾ったばかりで、大阪の漫才師に注目が集まる。それぞれ「ここで勝つのに意義がある」と張り切った。なお、審査員は後日発表となる。
