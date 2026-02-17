近鉄、中日など3球団でプレーした金村義明氏（62）が16日放送のMBSラジオ「金村義明のええかげんにせえ〜！」に出演。3月に始まるWBC日本代表の理想のオーダーを発表した。

宮崎のキャンプ視察から番組出演のために一時帰阪した金村氏。「宮崎盛り上がってるよ〜。ウェアが売れまくってるらしいからね」と、日本代表宮崎合宿の盛り上がりを伝えた。

街中で日本代表でもあるソフトバンク・近藤健介外野手（32）とばったり会ったという。

メジャー勢中心になる打線だが日本で最高の打者である近藤の起用法にも注目が集まる。

金村氏は「僕の予想言おうか？」と以下の打順を発表した。

1番・近藤健介（ソフトバンク）

2番・大谷翔平（ドジャース）

3番・鈴木誠也（カブス）

4番・村上宗隆（ホワイトソックス）

5番・岡本和真（ブルージェイズ）

6番・吉田正尚（レッドソックス）

7番・牧 秀悟（DeNA）

8番・坂本誠志郎（阪神）or中村悠平（ヤクルト）

9番・小園海斗（広島）

現状では最強の布陣。金村氏は「夢のような打順だと思いますよ」と自画自賛していた。