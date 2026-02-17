お笑いコンビ「南海キャンディーズ」の山里亮太（48）が17日、MCを務める日本テレビ「DayDay.」（月〜金曜前9・00）に出演。衆院選で歴史的大敗となった中道改革連合の新人事について言及した。

中道改革連合の小川淳也代表は幹事長兼選対委員長に代表選を争った立憲民主党出身の階猛氏を起用する方針を固めた。政調会長に公明党出身の岡本三成氏、国対委員長に立民出身の重徳和彦氏、代表代行には公明出身の山本香苗氏を充てる。

このニュースに意見を求められた山里は「（自民党は）ここまで大勝しているんですけど、それに対してやっぱり意見する野党も必要になるので、そうなってくると中道がちゃんと生まれ変わって、しっかりした野党になってくれるために、この人事が適正なのかっていうのをこれから証明していってほしい」と見解を示した。

さらに「あとはいろいろと人事が変わって自民党が大勝したことで、予算委員会を仕切る人、委員長とかも変わってくる。今までのねじれている状態じゃなくて同じ党内になったら、進み具合がスピーディーになったりとか、そういうことがいい影響もあったりするのかな。もうそうだとしたら、それで独走していかないで、ちゃんと監視するシステムとかも備えなきゃいけないなと。いろいろとまだわからないので、勉強していきたい」とコメントした。