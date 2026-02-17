2児の母・押切もえ「食べ過ぎないよう牽制が大変」子どもたちがハマった手作りスイーツ公開「売り物みたい」「なんでも作れるの尊敬」と反響
【モデルプレス＝2026/02/17】モデルの押切もえが2月16日、自身のInstagramを更新。息子のリクエストに応えた手作りのバレンタインスイーツを公開した。
◆押切もえ、息子リクエストのバレンタインスイーツ披露
押切は「Valentine’s dayは息子のリクエストでチョコレートマカロンを手作り」と添え、完成したマカロンの写真を投稿。大きさの揃った生地に丁寧にクリームを挟んだ美しい仕上がりとなっており、「子どもたちはものすごくはまっていて、食べ過ぎないよう牽制が大変です」と記した。また、息子のリクエストが予想外だったことや、作る際には息子と娘も手伝ってくれたこと、息子のお菓子作りへの執念を感じたエピソードなどについてもつづっていた。
◆押切もえの投稿に「愛情たっぷり」と反響
この投稿は「売り物みたいに綺麗すぎる」「なんでも作れるの尊敬しかない」「親子の共同作業、素敵な思い出になりますね」「愛情たっぷり」と反響が寄せられている。
押切は2016年11月、プロ野球・涌井秀章投手と交際約1年を経て入籍。2018年3月に第1子男児を、2021年7月に第2子女児を出産した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】