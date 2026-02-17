東京時間に伝わった指標・ニュース



※経済指標

特に目立った経済指標の発表はありませんでした



※要人発言やニュース

豪中銀議事録（2月3日開催分）

インフレと雇用に対するリスクが「大幅に変化した」と判断

据え置きも議論したが最終的に25bp引き上げることが妥当であると判断

政策対応なければインフレは長期間にわたって目標を上回る可能性が高い

政策引き締めなしにはインフレ圧力が十分に緩和する可能性は低いと判断

追加利上げ必要かどうかまだ確信持てない、入手するデータによって判断



【中国】

深セン当局が金の取引規制を強化

「金を買えば金持ちになれる」「金は急騰する」といった表現の使用禁止

不正な価格設定やレバレッジ取引・先物取引などの違法取引行為を禁止



【中東情勢】

イラン革命防衛隊がホルムズ海峡で軍事演習開始

脅威に対する迅速かつ決定的かつ包括的な対応に焦点を当てる



トランプ米大統領

イランは交渉が下手、彼らがもっと理性的であることを望む

