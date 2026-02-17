フィットネスプロデューサー・AYA、ふっくらお腹の近況ショット SNS「何故そんなにカッコいいのだ」
フィットネスプロデューサーのAYAが、17日までに自身のインスタグラムを更新。第1子を妊娠中のマタニティショットを公開した。
【写真】ふっくらお腹に手を添え…スタイリッシュ姿のAYA
投稿で「6ヶ月目に入りました」「お腹が日に日に。。」と、ふっくらお腹のショットを公開。「最近の服装は、切り返しのないロンパースやワンピースがお腹まわりが楽…」「お腹の大きい妊婦さんは、どんなマタニティファッションしてるんだろ？」と呼びかけ、ハッシュタグに「マタニティファッション」と添えた。
この投稿に「素敵 カッコいい」「大きくなりましたね！」「やはり、どんな姿でもあやちゃんは素敵ですね」「妊婦なのに、何故そんなにカッコいいのだ」などのコメントが集まった。
AYAは2024年7月7日、インスタを通じて「トレーニングを通しお互いの理解を深めていく中で、トレーニングパートナーだった彼が人生のパートナーとなりました」と結婚を発表。2026年1月16日に第1子妊娠を発表した。
