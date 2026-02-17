お笑いコンビ「ブラックマヨネーズ」の小杉竜一（52）が17日、火曜レギュラーを務めるフジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）に生出演。“世界一低い”アンダースローで知られる元ロッテ投手・渡辺俊介氏（49）の教育方針を受け、反省する場面があった。

同番組にゲスト出演した渡辺氏。長男・向輝さんは、父と同じアンダースローで東京大学で投手として活躍したが、渡辺氏は「今年で引退しました」と報告。子供の頃、自身の投げ方をマネする様子も見せていたものの、「悪目立ちするので、本人は一生懸命上から投げようとしていた」と振り返った。

とはいえ進学後、周囲のレベルが上がると通用せず、「嫌々アンダースローにしたんですけど、最後は少しマネしたりしてました」とも。

教育方針については「嫁さんにほぼ任せてた」と告白。遠征で自宅を空けることが多かった。「“迷惑を掛けるな”、それだけは言ってましたね。あとプロ野球選手の子供って目立つんで、“謙虚にしてなさい”。その2つだけでしたね」と語った。

これを受けて、MCの「ハライチ」澤部佑が「で、気づいたら東大に入ってたんですか」と驚くと、渡辺氏は「たぶん受験勉強が得意だったんでしょうね」と笑った。「塾でたまたま受けたテストの成績が良くて、初めてみんなから褒められた」と話した。

「そこから自信を持ってやるように」と続けると、3児の父でもある小杉は「うわ〜そうか」と大焦り。「“なんでやねん”のタイミングを教えるのは止めたほうがいいですね」と“反省”していた。