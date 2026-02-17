タレントの北斗晶が16日に自身のアメブロを更新。皮膚トラブルに悩む愛犬のために、“意外なアイテム”を使ってケアをした様子を明かした。

【映像】顔出しした“北斗晶に似ている”初孫・寿々ちゃん

この日、北斗は「うちのりんりんは、もの凄いアレルギーもちで」と切り出し、「肌トラブルも凄いけど、怪我したりすると中々治らなくて大変」と愛犬の体質について吐露。「肉球が割れたり、この冬も何かと大変」とトラブル続きの状況を明かした。

続けて、「お薬を塗ってやり、舐めないように 新生児用の靴下を履かせたら…」と、愛犬のために工夫を凝らしたことを報告。履かせてみたところ、「歩き方が変になって可愛かった 行進で右手と右足が同時に出ちゃう人みたいだった」と慣れない感覚に困惑している様子をつづった。

最後には、靴下を履いた愛犬の写真と共に「新生児用靴下がピッタリのりんりん!! 早く良くなりますように」と回復を願い、ブログを締めくくった。

この投稿に、読者からは「りんりん、早く良くなりますように」「靴下履いた足が可愛すぎます」「うちのワンコもクリーム塗ってます」などのコメントが寄せられている。