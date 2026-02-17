Bプレミア開幕戦は“10年前”と同一日＆同一カード…島田チェアマン「10年で変わった。横綱同士がっぷり四つで」

2月17日、Bリーグが「B.革新 初年度 2026－27シーズン カーディング発表記者会見」を実施し、2026年9月22日に行われる記念すべきBプレミアの開幕戦では、アルバルク東京と琉球ゴールデンキングスがTOYOTA ARENA TOKYOで対戦することが発表された。

2016年9月22日に行われたBリーグ開幕戦から、ちょうど10年。「B.LEAGUEの日」に制定された日本バスケ界の節目でもある“記念日”に、日本男子バスケットボールの最高峰リーグが大幅なリニューアル『B.革新』を遂げ、新たなフェーズへと踏み出す。

会見に登壇した島田慎二チェアマンは、10年前と同一カードとなった開幕戦について「ちょうど10年前と同じカードですから。（狙っている？）もちろんです。引っ張り過ぎじゃないかと言われるかもしれませんが、これで行きたかった」と思いを明かした。

当時はLEDコートが大きな話題を呼んだが、来シーズンの開幕戦でのLEDコート採用については否定。島田チェアマンは「LEDだとそのまんまじゃないですか。TOYOTA ARENA TOKYOがすごいですから。その演出効果をクラブとも話し合ってやっていきたい」と述べ、別の形での演出強化を示唆。

会見で同席した両チームの選手たちには、「あのときはアルバルクが“エリート”、琉球が“雑草”みたいな感じで盛り上げてもらった。この10年で変わった。横綱同士、がっぷり四つで組んでいい試合を見せてもらいたい」と期待を寄せた。

なお、これまでBリーグでは土日での2連戦が基本となる試合日程だったが、『B.革新』に伴い、平日開催の試合が増えることになる。集客面においてはマイナス面もあるが、島田チェアマンは「どこかでBリーグのゲームがあるぞという状況を作ることでバスケを盛り上げていきたい」と狙いを語り、「一長一短あるんですけど、議論を重ねてここに至った。土日に集中していた試合が散ることで、みなさんが推しのチームだけじゃなくて色々な試合を観られるのは楽しみの一つになるんじゃないか」と、新たな観戦スタイルへの期待も口にした。

2026－27シーズンのテーマは『シン・バスケ』。10年の時を経て、再び同じカードで幕を開ける新章。Bプレミアの船出は、過去へのリスペクトと未来への進化を同時に示す一戦となる。

◆■「Bプレミア」各クラブのホーム開幕戦一覧

A東京 － 琉球 9月22日（火）TOYOTA ARENA TOKYO



長崎 － 島根 9月23日（水）ハピネスアリーナ



群馬 － A千葉 9月24日（木）オープンハウスアリーナ太田



茨城 － 三遠 9月25日（金）アダストリアみとアリーナ



SR渋谷 － 千葉J 9月25日（金）TOYOTA ARENA TOKYO



京都 － 滋賀 9月25日（金）京都市体育館



佐賀 － 広島 9月25日（金）SAGAアリーナ



北海道 － 三河 9月26日（土）北海きたえーる



仙台 － 秋田 9月26日（土）ゼビオアリーナ仙台



宇都宮 － 横浜BC 9月26日（土）日環アリーナ栃木



川崎 － 名古屋D 9月26日（土）東急ドレッセとどろきアリーナ



信州 － 富山 9月26日（土）ホワイトリング



神戸 － 大阪 9月26日（土）GLION ARENA KOBE



千葉J － A東京 10月2日（金）La La arena TOKYO-BAY



広島 － 神戸 10月2日（金）広島グリーンアリーナ



A千葉 － 川崎 10月3日（土）千葉ポートアリーナ



横浜BC － 信州 10月3日（土）横浜BUNTAI



富山 － 宇都宮 10月3日（土）YKK APアリーナ



滋賀 － 琉球 10月3日（土）滋賀ダイハツアリーナ



大阪 － 三河 10月3日（土）おおきにアリーナ舞洲



島根 － 名古屋D 10月3日（土）松江市総合体育館



秋田 － 川崎 10月8日（木）CNAアリーナ☆あきた



琉球 － 群馬 10月8日（木）沖縄サントリーアリーナ



名古屋D － 滋賀 10月30日（金）IGアリーナ



三河 － 佐賀 10月31日（土）刈谷市体育館



三遠 － 北海道 12月4日（金）豊橋市総合体育館





【動画】“2016.9.22”唯一無二のBリーグ開幕戦…A東京vs琉球のハイライト映像