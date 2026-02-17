「金メダルとったりくりゅうペアのお2人と同じ写真に」元JリーガーがSNS投稿に反応
岳南Fモスペリオ(東海1部)のコーチを務める平岡康裕氏が17日に自身のX(@hiraokayasuhiro)を更新し、ベガルタ仙台時代の写真に反応した。
ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピックのフィギュアスケート・ペアのフリー演技が現地時間16日に行われ、「りくりゅう」こと三浦璃来・木原龍一組が歴代最高158.13点を獲得。ショートプログラムと合わせて231.24点とし、日本史上初の金メダルに輝いた。
りくりゅうは過去に仙台の始球式とトークショーに参加したことがある。
現役時に仙台でプレーした平岡氏は「Xみてたらこれが流れてきてベガルタ時代に金メダルとったりくりゅうペアのお2人と同じ写真におさまっていたなんて光栄すぎる」と、2人が所属する木下グループ(@Kinoshita_Sport)の2022年4月の投稿を引用リポスト。「フリーの逆転には興奮したなぁ! 金メダルおめでとうございます 感動をありがとう」と祝福のメッセージを送った。
ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピックのフィギュアスケート・ペアのフリー演技が現地時間16日に行われ、「りくりゅう」こと三浦璃来・木原龍一組が歴代最高158.13点を獲得。ショートプログラムと合わせて231.24点とし、日本史上初の金メダルに輝いた。
現役時に仙台でプレーした平岡氏は「Xみてたらこれが流れてきてベガルタ時代に金メダルとったりくりゅうペアのお2人と同じ写真におさまっていたなんて光栄すぎる」と、2人が所属する木下グループ(@Kinoshita_Sport)の2022年4月の投稿を引用リポスト。「フリーの逆転には興奮したなぁ! 金メダルおめでとうございます 感動をありがとう」と祝福のメッセージを送った。
Xみてたらこれが流れてきてベガルタ時代に金メダルとったりくりゅうペアのお2人と同じ写真におさまっていたなんて光栄すぎる— 平岡康裕 (@hiraokayasuhiro) February 17, 2026
フリーの逆転には興奮したなぁ!
金メダルおめでとうございます
感動をありがとう https://t.co/3BrT47lc2b