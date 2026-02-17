＜ＢＳキャッ東2026＞２月２２日（日）夕方６時～放送「今夜決定！かわいいニャングランプリ～ＢＳテレ東×CREAコラボ～」No.1に輝くのは？

ＢＳテレ東にて、毎年２月２２日に行われる「猫の日」特別編成。

夕方６時から放送されるのは「今夜決定！かわいいニャングランプリ ～ＢＳテレ東×CREAコラボ～」。

昨年に引き続き、雑誌『CREA』と『CREA WEB』の人気企画「かわいいニャングランプリ」とコラボ。受賞作品をCREA WEBと同時にＢＳテレ東の特別番組でも放送するという、雑誌・WEB媒体とテレビ番組を横断して展開します。

ご自慢の愛猫の可愛い写真や動画を大募集し、部門ごとに猫好きタレントやCREA編集部員が厳正に審査。番組では動画作品を中心に、CREA WEBでは写真作品を中心に各部門のNo.1を発表します。





今回の部門は、以下の７つ。【1】眠る姿が最高の癒やし【すやすや部門】【2】その輝きにウットリ【美猫部門】【3】思わず笑っちゃう 【おもしろ猫部門】【4】かまって全開！【甘えん坊部門】【5】なぜ、そんな所に!? 【スッポリハマっちゃった部門】【6】なかなか撮れない貴重な姿！【奇跡の瞬間部門】【7】うちの子の個性を見てほしい！【オンリーワン部門】果たして、 数々の応募作の中からNo.1に輝くのは？

番組のMCを務めるのは、自身も2匹の愛猫と暮らす中尾明慶と、大の猫好きの前田敦子。

ゲストには、小林幸子、はいだしょうこ、都留拓也（ラパルフェ）、CREA編集部から新川景子が登場。

進行には脊山麻理子、ナレーターにはやす子を迎えてお届けします。

スタジオでは各ゲストの愛猫とのエピソードも交えつつ、和気あいあいと審査が行われ、各部門の受賞作が決定・発表され ました！

≪出演者コメント≫

ＭＣ：中尾明慶

今年の応募作品は“癒やし”パワーが半端なかったです！ 『よく撮れたな～』と感心するような決定的瞬間をとらえた作品も昨年以上に多いので、ぜひ楽しんでください！



ＭＣ：前田敦子

どの猫ちゃんもかわいくて個性的で、今年も癒やされました。作品から深い愛情が伝わってきて、そして猫ちゃんたちが飼い主さんの前で安心しきっているからこそ、こんなにかわいらしい姿が撮れるのだと思うとグッときました。



ゲスト：小林幸子

本当に番組を収録しているのかな？っていうくらい、すっかりリラックスしました、ありがとうございました。



ゲスト：はいだしょうこ

猫が好きっていう共通点で、現場もあったかい空気感で、そういうのも猫ちゃん達が繋げてくれているんだろうなと思いましたし、温かい気持ちになりました。癒やされました。



ゲスト：都留拓也（ラパルフェ）

かわいくって癒やされちゃって、後半ぜんぜんモノマネもせず、なんかヒゲ描いてるだけで（笑）。次回までに「猫モノマネ」作っておきます。芸人は殺伐とした現場ばかりなのでとても癒やされました。



≪スタッフコメント≫

■番組総合演出・丸山恵（テレビ東京 制作局）

MC、ゲスト、ナレーターまで、生粋の猫好きの方々に集まっていただきました！

ちなみに制作スタッフも猫好きが集められています。

最高にかわいい猫ちゃんの姿がたっぷり見られる番組です。

ぜひ癒やされてください。



≪番組概要≫

【タイトル】 「今夜決定！かわいいニャングランプリ ～ＢＳテレ東×CREAコラボ～」

【放送日時】 2026年2月22日（日）18:00～19:00

【放送局】 ＢＳテレ東（ＢＳ⑦ch） 全国無料放送

【配信】 広告付き無料配信サービス「TVer」などで見逃し配信！

【出演者】 MC:中尾明慶、前田敦子 ゲスト：小林幸子、はいだしょうこ、都留拓也（ラパルフェ）、新川景子（CREA編集部） 進行：脊山麻理子 ナレーター：やす子

【公式HP】 https://www.bs-tvtokyo.co.jp/nyangp/

≪かわいいニャングランプリ写真部門≫

「かわいいニャングランプリ」写真部門の発表は、2月22日CREA WEBにて行われます。

特設ページを設け、充実の「猫」特集をお届けするほか、「今夜決定！ かわいいニャングランプリ ～ＢＳテレ東×CREAコラボ～」出演の中尾明慶＆前田敦子、小林幸子、はいだしょうこ、都留拓也（ラパルフェ）の特別インタビューを順次公開予定です。

こちらもご注目下さい！



『CREA WEB』「猫」特集及び、「かわいいニャングランプリ2026」

https://crea.bunshun.jp/list/creacat_gp2026





