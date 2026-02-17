【くら寿司×「mofusand」オリジナルグッズプレゼントキャンペーン第2弾】 実施期間：2月20日～ 無くなり次第終了

くら寿司は、キャラクター「mofusand」のオリジナルグッズプレゼントキャンペーン第2弾を2月20日より開催する。

くら寿司では、2月6日より「mofusand」とのコラボキャンペーンが実施されている。今回、2月20日より新たにスタートする「プレゼントキャンペーン」第2弾の景品「クッションチャーム」がメディア向けにお披露目された。

また、同時開催される「極上まぐろフェア」商品や、この時期限定の「ひな祭りメニュー」の先行試食会も実施されたので、本稿ではその内容を紹介していく。

□くら寿司×「mofusand」コラボキャンペーンのページ

くら寿司×「mofusand」オリジナルグッズプレゼントキャンペーン第2弾

開催期間：2月20日～ ※景品が無くなり次第終了

景品：クッションチャーム（全4種）/合計で先着30万名限定

2月6日より、くら寿司にて2,500円のお会計ごとに「mofusand」のオリジナルグッズがもらえるプレゼントキャンペーンが実施されている。プレゼントキャンペーンは2回にわたって開催。今回は2月20日よりスタートする第2弾の景品となる「クッションチャーム」の実物がお披露目された。

「クッションチャーム」のデザインは全部で4種。いずれも「mofusand」を手がけるイラストレーター・ぢゅの氏による描き下ろしイラストとなっており、ここでしか手に入れることができないものとなっている。

景品の配布は先着30万名限定で、なくなり次第終了となる。確実に景品を手に入れたいという方は早めに対象店舗へ行くことをオススメする。

EBI 表

EBI 裏

PUDDING 表

PUDDING 裏

SALMON 表

SALMON 裏

MAGURO 表

MAGURO 裏

極上まぐろフェア/ひな祭りメニュー

販売期間：2月20日～（商品によって販売期間が異なる）

※無くなり次第終了

くら寿司では「mofusand」とのコラボキャンペーン期間中、さまざまなフェアが同時開催される。今回は、「熟成 中とろ（一貫）」が110円で楽しめる「極上まぐろフェア」が開催されるほか、「いなりちらし」、「春色ひなロール」といったひな祭りにふさわしいメニューが期間・数量限定で登場する。

これらのメニューも「ビッくらポン!」やコラボプレゼントキャンペーンの対象となっており、特別なメニューを堪能しつつキャンペーンも楽しめるというとてもお得な気分が味わえる。ぜひこの機会にくら寿司へ足を運んでみてはいかがだろうか。

熟成 中とろ（一貫） 価格：110円 販売期間：2月20日～3月1日

国産天然 本まぐろとろ（一貫） 価格：380円 販売期間：2月20日～3月1日

国産天然 本まぐろねぎまぐろ（一貫） 価格：300円 販売期間：2月20日～3月1日

いなりちらし 価格：240円 販売期間：2月20日～3月5日

春色ひなロール 価格：380円 販売期間：2月20日～3月5日

春色ひなロールはかわいいピック付き

くら寿司では回転レーン×AI活用のサービス「スマイルチャレンジ」を2025年9月より導入中。回転レーンに流れてくる泣いている猫が映るモニターに向かって笑顔を見せると、AIがその笑顔を判定し、その結果に合わせて猫の表情が変化するというものだ

最初は泣いている猫だが…

こちらが笑顔を向けると猫も笑顔に。ちなみに猫を満点の笑顔にさせることで、特典がもらえるチャンスがあるかもとのこと。2月22日は猫の日ということもあり、今回の「mofusand」コラボと合わせてぜひこちらも楽しんでいただきたい

(C)mofusand