フィギュアスケートのペア

ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートのペア・フリーが16日（日本時間17日）に行われ、ショートプログラム（SP）5位だった三浦璃来・木原龍一組（木下グループ）がフリー世界新となる158.13点をマーク。合計を自己ベストの231.24点とし、ペアでは日本史上初となる金メダルを獲得した。この快挙を受けて、日本オリンピック委員会（JOC）公式Xが2枚の画像を投稿。観客席で撮られた“4人目の涙”に反響が広がっている。

リンク外にも感動があった。

表彰式後のリンクの上で、日の丸を背負いながらりくりゅうの2人が晴れやかな表情で金メダルを首からかけている。その中央で肩を組むのは、2人を指導するカナダ人のブルーノ・マルコット・コーチだ。教え子の快挙を称えるように満面の笑顔を見せていた。

そんな歓喜の3ショットとともに、もう1枚添えられたのが観客席で涙を流す坂本花織の姿だ。「がんばれ りゅういち」「がんばれ りく」と書かれたうちわを持ちながら拍手を送っている。

JOC公式Xが「#TEAMJAPANの絆」とつづり2枚の画像を投稿すると、日本ファンは演技直後にも映し出されていた坂本の涙する姿にあらためて感激。「すっごくいい写真 朝からもらい泣きしっぱなし！」「勝利の裏にあるのは技術だけじゃない。“絆”という目に見えない強さ」「坂本号泣！」「坂本花織選手の涙にも涙涙でした」「日本中が感動してます」「最高の絆だよ」などのコメントが相次いだ。



（THE ANSWER編集部）