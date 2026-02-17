映画『ゴッドファーザー』シリーズや『地獄の黙示録』に出演したハリウッド俳優のロバート・デュヴァルさんが95歳でこの世を去った。

16日（現地時間）、AP通信などによると、配偶者のルシアナ・デュヴァルさんはこの日、フェイスブックを通じて「昨日、愛する夫であり大切な友人、そして現代で最も偉大な俳優の一人と最後のお別れをした」とし、「ロバートは愛する人たちに囲まれながら、安らかに息を引き取った」と伝えた。

続けて「世界の人々にとって彼はアカデミー賞受賞俳優であり、監督であり、ストーリーテラーだったが、私にとってはただすべてだった」とし、「彼は演じる役ごとに自身のすべてを注ぎ込んだ」と回顧した。

あわせて「これまで送ってくれた応援に感謝する」とし、「彼が残した思い出を称えることができるようにしてくれて感謝している」と付け加えた。具体的な死因は明らかにされていない。

デュヴァルさんは1931年にサンディエゴで生まれ、高校卒業後に大学で演劇を専攻した。演技を学ぶためにニューヨークへ移り、ゲートウェイ・プレイハウスで舞台俳優として活動を始めた。

1962年、小説が原作の映画『アラバマ物語』でスクリーンデビューを果たし、1970年代に映画『ゴッドファーザー』シリーズでマフィア一家の顧問弁護士トム・ヘイゲン役を演じ、世界的に顔を知られるようになった。

このほか、映画『地獄の黙示録』ではビル・キルゴア中佐役で存在感を示し、映画『テンダー・マーシー』でアルコール依存症の歌手役を演じてアカデミー主演男優賞を受賞した。

さまざまな映画で名演技を披露してきたデュヴァルさんは、計7回のアカデミー賞ノミネートに加え、ゴールデングローブ賞も4度受賞した。2005年には米国の国民芸術勲章を授与されている。