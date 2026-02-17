数多くのキャラクター公式ライセンスグッズを展開している家庭用品・日用品・雑貨メーカー「スケーター」から、持ち歩きやすい＆大容量が嬉しい「スクリューハンドル付き マグボトル」が登場。

部活動やスポーツ、アウトドアなどに活躍する1,000ml＆1,500mlのおしゃれな直飲みマグボトルです☆

スケーター「スクリューハンドル付き マグボトル」

取扱店舗：スケーター公式オンラインショップ本店、Amazon、スケーター公式楽天店、スケーター公式Yahoo店、スケーター公式au Pay マーケット店

スケーターから、公式オンラインショップ・公式出店ECサイトでの限定販売オリジナルグッズとして、「スクリューハンドル付き マグボトル」の1000mlサイズと1500mlサイズが登場！

スポーツや部活動、休日のレジャーなど、長時間のアクティビティにおいて欠かせない、十分な水分補給。

しかし大容量のボトルは重量が増し、持ち運びが負担になりやすいという課題がありました。

そこで、持ち歩きやすさに特化したハンドル付きのフタを採用し、ストレスなく水分補給ができる直飲みタイプのマグボトルが誕生しました☆

また、大容量でありながら日常のファッションやアウトドアギアに馴染むよう、EC限定の落ち着いたアースカラーを採用しています。

ラインナップは、スマートな印象の「ナイトグレー」

ナチュラルな雰囲気がおしゃれな「オリーブ」

蓋のカラーも淡く揃えた、優し気な「サンドベージュ」の3色がラインナップ。

おしゃれなボトルで、快適な水分補給をサポートしてくれます☆

商品特長

持ち運びに便利なスクリューハンドルを採用。

そのため、大容量で重量がある状態でも安定して持ち運ぶことができ、カバンの中からもさっと取り出せるメリットがあります。

また、飲み口が広い設計になっており、飲みたい時にすぐゴクゴクと直飲みができます。

スピーディーな水分補給を実現してくれるステンレスマグボトルです。

さらに、真空二重構造のステンレス製なので、長時間の保温・保冷効果を発揮。

外出先でも飲み頃の温度をキープできます。

おしゃれな3色展開で、男女問わず幅広い年代の方に生活シーンを問わず使用できるのもうれしいポイントです。

スクリューハンドル付き マグボトル 1,000ml

価格：各3,080円（税込）

サイズ：直径91×高さ241mm

容量：1000ml

重量：420g

品質表示：内びん・口がね・底部／ステンレス鋼、胴部／ステンレス鋼（アクリル樹脂塗装）、フタ／ポリプロピレン・ステンレス鋼、パッキン／シリコーンゴム

保温効力：79度以上（6時間）

保冷効力：6度以下（6時間）

カラー：ナイトグレー（JAN：4973307740282 ／ 品番：74028）、オリーブ（JAN：4973307740299 ／ 品番：74029）、サンドベージュ（JAN：4973307740305 ／ 品番：74030）

部活でもスポーツでも、休日のアクティブなお出かけにも大活躍するたっぷり1リットル容量です。

飲みたい時にすぐ飲める広口設計と直飲みタイプで、ストレスフリーに使えます。

持ち運びやすいハンドルは、カバンの中でもさっと取り出せて便利です。

ECサイト限定オリジナルカラーの展開となります。

※電子レンジ・冷凍庫・自動食器洗浄機・食器乾燥機は絶対に使用しないでください

※熱い飲み物を入れた場合は火傷の恐れがありますので、飲める程度に冷ましてから飲んでください

スクリューハンドル付き マグボトル 1,500ml

価格：各3,630円（税込）

サイズ：直径97×高さ313mm

容量：1500ml

重量：610g

品質表示：内びん・口がね・底部／ステンレス鋼、胴部／ステンレス鋼（アクリル樹脂塗装）、フタ／ポリプロピレン・ステンレス鋼、パッキン／シリコーンゴム

保温効力：79度以上（6時間）

保冷効力：6度以下（6時間）

生産国：中国

カラー：ナイトグレー（JAN：4973307740312 ／ 品番：74031）、オリーブ（JAN：4973307740329 ／ 品番：74032）、サンドベージュ（JAN：4973307740336 ／ 品番：74033）

長時間の外出や激しいスポーツ時にも安心なたっぷり大容量の1.5リットルサイズです。

飲みたい時にすぐ飲める広口設計と直飲みタイプ。

蓋には持ち運びやすいハンドル付きです。

男女問わず使えるアースカラーで、デザインもスポーティすぎず、大容量でもおしゃれに持ち歩けます☆

スポーツやアウトドアなどアクティブなシーンのお供に。

しっかりと水分補給したい方へおすすめのステンレスボトルです！

※電子レンジ・冷凍庫・自動食器洗浄機・食器乾燥機は絶対に使用しないでください

※熱い飲み物を入れた場合は火傷の恐れがありますので、飲める程度に冷ましてから飲んでください

日常使いしやすい落ち着いたアースカラーを採用した、大容量のマグボトル！

スクリューハンドル付き マグボトル 1,000ml＆1,500mlは、スケーター公式オンラインショップ本店などで販売中です。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 1.5リットルの大容量も！スケーター「スクリューハンドル付き マグボトル」 appeared first on Dtimes.