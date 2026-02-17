皆藤愛子、1st写真集から約20年…変わらぬ姿にファン衝撃「奇跡の42歳」「ずっと美しい」 歴代写真集の表紙を公開
フリーアナウンサーの皆藤愛子が17日、自身のインスタグラムを更新。今月19日に16年ぶりの写真集発売を予定している中、歴代の写真集の表紙を紹介した。
【写真】20年近く経っても変わらない…皆藤愛子の歴代写真集の表紙
19日に自身3冊目となる写真集『grazing』の発売を控える皆藤。投稿では「2007年 2010年 2026年」とつづり、『あいこ日和』、『あいこ便り』、『grazing』と歴代の写真集を机に並べるショットを公開した。
この投稿には「奇跡の42歳」「ずっと美しいすね」「20年経過してもほぼ見た目に変化なし！凄い」「可愛さが進化してますね」との反響が寄せられている。
【写真】20年近く経っても変わらない…皆藤愛子の歴代写真集の表紙
19日に自身3冊目となる写真集『grazing』の発売を控える皆藤。投稿では「2007年 2010年 2026年」とつづり、『あいこ日和』、『あいこ便り』、『grazing』と歴代の写真集を机に並べるショットを公開した。
この投稿には「奇跡の42歳」「ずっと美しいすね」「20年経過してもほぼ見た目に変化なし！凄い」「可愛さが進化してますね」との反響が寄せられている。