ジャガー横田の夫・木下氏、留学中の19歳長男“近況”ショット公開「プロレスラーみたい？（笑）」 SNS「イケメンですね」
プロレスラーでタレント・ジャガー横田（64）の夫で、医師の木下博勝氏（58）が17日までに、自身のインスタグラムを更新。長男で“JJ”の愛称で知られる木下大維志さんのショットを公開した。
【写真】まるでレスラー！？ジャガー横田の19歳長男ショット
投稿で「おはヨネスケ」となじみのフレーズで書き出し、番組で「JJの近況をお伝えしようと、写真送ってとLINEしたら、この一枚。昔から良く裸でいますが、暑いのかな？（笑）プロレスラーみたい？（笑）」とコメント。「ジャガーさんと2人で焼肉へ。昨夜はあまり食べられず、会計も安かったです。（笑）」とつづった。
この投稿に「JJ君どんどん大人になってたくましくなって〜イケメンですね」「JJくんカワイイ」「JJくんの写真、ありがとうございます」などのコメントが寄せられた。
