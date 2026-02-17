歌手の奥田民生さんが体調不良のため、予定されている公演を延期することを公式サイトが公表しました。

【写真を見る】【 公演延期 】奥田民生 20日岡山・22日京都を延期「体調不良のため」振替のためチケット保管を呼びかけ

公式サイトでは「奥田民生『MTRYツアー2026“春 Ooh La La”』 2/20岡山、2/22京都、公演延期のお知らせ」と題し、「本人の体調不良のため、やむなく開催を延期とさせていただきます」と報告しました。

延期となる公演は「2月20日(金)【岡山】倉敷市民会館」「2月22日(日)【京都】ロームシアター京都 メインホール」とされています。







公式サイトでは「振替日程に関しましては準備が出来次第、後日詳細をお知らせいたします。各公演のチケットは、そのまま振替公演でご使用頂けますので大切に保管をお願いします」と呼びかけ。「ご来場が叶わず払い戻しをご希望のお客さまにも、追って払い戻し対応をさせて頂きます」として、引き続き関連情報に注意するよう呼びかけています。

【担当：芸能情報ステーション】