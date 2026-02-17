「まさか持ち上げて…」“エッホエッホ”大胆にバイク運び出す4人組…犯行直前に下見も　同様事件も発生　東京・足立区

東京・足立区の住宅街で4人組によるバイク窃盗事件が発生した。防犯カメラには、犯人グループが事前に下見をする様子や、止めてあったバイクを2人がかりで大胆に持ち上げて運び出す瞬間が記録されていた。愛車を盗まれた被害男性は「思い出があり、ショックが大きい」と憤っている。

深夜の住宅街で不審な4人組がバイクを盗む

6日午前2時半頃、東京・足立区の住宅街でカメラが捉えたのは、止めてあるバイクを大胆に盗み去る、犯行の瞬間だ。

被害者は「朝起きたらバイクがなかった…防犯カメラ映像を確認したら盗まれてた」と話す。

深夜の住宅街に集まってきた不審な4人組だ。

建物の前に置かれているバイクに手を触れると、何やら話し合う様子がうかがえる。

しばらくすると、次の瞬間、その内の2人が止めてあるバイクをエッホエッホと持ち上げ運び出したのだ。

「返してほしい」被害者が憤り

被害者は「まさか、ああやって持ち上げて持っていくと思ってなかったので、かなり大胆だなと」と驚きを隠せない様子だ。

バイクを盗み取っていった4人組、直前には現場の前をうろつき、下見するようなそぶりも映し出されていた。

被害者は「（バイクは）24、5万だったと思うんですが、購入時は。思い出は相当あります。ショックはすごく大きいです。返してほしいというのは率直な感想ですけど、捕まってほしいですね」と話している。

警視庁によると、竹の塚署管内ではバイクや自転車が盗まれるなど、同様の事件が発生しているといい、犯人の行方を追っている。

（「イット！」2月16日放送より）