三浦璃来選手とペアを組み、ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート ペア種目で金メダルを獲得した木原龍一選手。そんな木原選手と以前ペアを組み、2014年ソチ五輪にも出場した高橋成美さんが、木原選手について涙ながらに思いを語りました。

今回は現地で解説をつとめていた高橋さん。木原選手の特徴について聞かれると「真面目で慎重」と答えます。こう思う理由については「ちょっとのことでも『できそうだからやろう』ではなくて、安全面であったり、1段階、1段階進んでいくタイプの選手。だからこそ少しずつですが、積み上げてきたものが全然動かない。時間をかけて、自分で納得した上で進んできたから、ほんの少しの気持ちの動揺やアクシデントでは絶対にブレないです」と語ります。

ショートプログラムではリフトにミスが生まれ、失意の様子をのぞかせていた木原選手。「確かに、感情にすごく正直なところが木原選手にはあります。でもそれは、彼の表現であったり情熱という魅力にもつながっていますし、それを土台として支えているのは彼の真面目さだと思います」と高橋さんは言及しました。

木原選手に『今かけたい言葉』を問われると、「おめでとー！うれしくて、うれしくてしょうがなくって！」と声をあげた高橋さん。満面の笑みから一転、大粒の涙をこぼしながら「この日を…私は生まれて、フィギュアスケートを始めて、ペアをやって、今こうして関わって。こうやってりくりゅうについて話ができているこの瞬間が本当にうれしい」と語ります。

さらに続けて「現地ではあんなに感動をもらったし、一緒にペアをつくってくれてありがとうという気持ちと、応援させてくれて本当にうれしい。私だけじゃなくてみんなにも勇気と力を与えたし、少しでも私たちの目標であるペア競技っていうのをみんなに好きになってもらえて、初めて興味を持って、注目してもらえるのがうれしくてうれしくて仕方がない。ありがとうございますって伝えたい」と何度も感謝の思いを口にしました。

(2月17日放送 日テレ情報番組『DayDay.』を再構成)