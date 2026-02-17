犯罪に巻き込まれ、うつ病を抱えることとなってしまったお姉ちゃん。そんな苦しい日々に生きる気力も失われていた時、障害を抱えた大型犬の子犬と出会うことに。障害を抱えながらも懸命に生きるわんちゃんと、わんちゃんとの出会いによって変わっていくお姉ちゃんの物語に涙してしまうと反響が寄せられることに。

投稿は2万再生を超えて、「素敵なお話に涙しながら読みました」「クロロくんを大切に想えるお姉ちゃんは誰よりステキな人です」と、感動を届けています。

【動画：犯罪に巻き込まれ、寝たきりになった19歳の女性→『障がいを持った子犬』が家にやってきて…】

辛い日々を過ごすお姉ちゃんの前に現れたクロロくん

TikTokアカウント『クロロ 保護犬 バーニーズマウンテンドッグ』に投稿されたのは、大型犬の子犬と出会ったことで、辛い日々と闘うことができた女性の物語。

バーニーズマウンテンドッグのクロロくんのお姉ちゃんはクロロくんと出会う以前、辛い体験により心に傷を負い、19歳という若さでうつ病と診断されることに。

布団から起き上がることも苦しい日々を送っていたお姉ちゃんですが、そんなある日、転機が訪れたのだそう。それは、保護犬のクロロくんをおうちで引き取ろうという話でした。

小さな頃から動物が苦手で、散歩中のわんちゃんを見かけただけでも走って逃げるほどだったお姉ちゃん。しかし、足に障害を持つ幼いクロロくんの話を聞いたお姉ちゃんは、クロロくんのことが頭から離れなくなったそう。

そして、家族たちはクロロくんを家族として迎えることに決めたのでした。クロロくんがおうちにやってきてからのお姉ちゃんは、障害を持ちながらも毎日を精一杯生きるクロロくんの姿を見て、少しずつ元気をもらっていったといいます。

肺炎にかかり、酸素室に入ることに…

お姉ちゃんにたくさんのかけがえのないものをプレゼントしてくれたクロロくん。しかし、そんな彼にある日悲劇が訪れることに…。クロロくんは肺炎にかかり、「今日から3日間が勝負」とお医者さんから告げられたのでした。

その後、適切な医療と家族たちのサポートによってクロロくんは無事に体調が回復していったものの、この出来事がきっかけとなり、お姉ちゃんは「私の死にたかった今日が、クロロの生きたかった明日になってたまるもんか」と、生きることと真剣に向き合うようになっていったといいます。

クロロくんと撮った20歳のお祝いの写真

そうして、クロロくんとの出会いによってさまざまなことを得ていったお姉ちゃんは、20歳を迎えることに。綺麗な着物に身を包み、クロロくんと一緒に笑顔で写真に写るお姉ちゃんの姿からは、深い経験を積んだからこそ見える美しさを感じます。

そんな凛としたお姉ちゃんと一緒に写真に写るクロロくんも、どこか誇らしげ。

きっとこれからも、クロロくんの存在がお姉ちゃんや家族の心に寄り添い、これから訪れる日々に明かりを灯してくれることでしょう。

こちらの投稿には、「クロロくんはお姉ちゃんの希望ですね」「クロロくんは何があってもお姉ちゃんの味方」「これからも豊かな思い出を刻んで下さいね」と温かなコメントが寄せられることに。

TikTokアカウント『クロロ 保護犬 バーニーズマウンテンドッグ』では、みんなに笑顔を灯してくれるクロロくんと家族たちの日々が投稿されています。

クロロくん、ご家族の皆様、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：TikTokアカウント「クロロ 保護犬 バーニーズマウンテンドッグ」さま

執筆：伊藤悠

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。