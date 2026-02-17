「全員が失望している」格下相手にまさかの敗戦で首位陥落も…バルサ指揮官は再起誓う「違うメンタリティとより高いレベルで戻ってくる」
現地２月16日のラ・リーガ第24節で、バルセロナはジローナと敵地で対戦。59分に先制したものの、61分と86分に被弾し、１−２で逆転負けを喫した。
前節まで２位レアル・マドリーと１ポイント差で首位に立っていたバルサだったが、今節にマドリーがレアル・ソシエダに４−１で勝利したため、宿敵にトップの座を明け渡してしまった。
格下相手に痛恨の黒星。クラブ公式サイトによると、ハンジ・フリック監督は２失点した後半のパフォーマンスを悔やんでいる。
「守備が非常に悪かった。特にトランジションの面で苦しんだ。（ディフェンス時に）陣形が乱れ、ジローナの攻撃に耐えきれなかった。もっとゲームを支配し、ミスを減らす必要があった」
チームは12日に開催された国王杯の準決勝第１戦でアトレティコ・マドリーに０−４で大敗。悪い流れを断ち切りたかったが、まさかの公式戦連敗となった。指揮官は「アトレティコに負けた後の今日こそ勝利が重要だった。全員が失望している」と語った。
それでも、「我々は好調ではない。良い状態ではない」と認めつつ、「ただ、これから１週間トレーニングする時間があるので、そこで改善するつもりだ。数週間のうちに、違うメンタリティとより高いレベルで戻ってくるために努力する」と再起を誓った。
次節は現地22日、ホームでレバンテと相まみえる。まずはここでしっかりと勝点３を手にしたいところだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「衝撃的なニュースだ」日本がまさかの１−８大敗で中国メディアが騒然「我々が憧れてきた日本サッカーは終焉を迎えたのか」【U-16日本代表】
前節まで２位レアル・マドリーと１ポイント差で首位に立っていたバルサだったが、今節にマドリーがレアル・ソシエダに４−１で勝利したため、宿敵にトップの座を明け渡してしまった。
格下相手に痛恨の黒星。クラブ公式サイトによると、ハンジ・フリック監督は２失点した後半のパフォーマンスを悔やんでいる。
「守備が非常に悪かった。特にトランジションの面で苦しんだ。（ディフェンス時に）陣形が乱れ、ジローナの攻撃に耐えきれなかった。もっとゲームを支配し、ミスを減らす必要があった」
それでも、「我々は好調ではない。良い状態ではない」と認めつつ、「ただ、これから１週間トレーニングする時間があるので、そこで改善するつもりだ。数週間のうちに、違うメンタリティとより高いレベルで戻ってくるために努力する」と再起を誓った。
次節は現地22日、ホームでレバンテと相まみえる。まずはここでしっかりと勝点３を手にしたいところだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「衝撃的なニュースだ」日本がまさかの１−８大敗で中国メディアが騒然「我々が憧れてきた日本サッカーは終焉を迎えたのか」【U-16日本代表】