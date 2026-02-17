ミラノ・コルティナ五輪は、フィギュアスケート・ペアの“りくりゅう”三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）が金メダルを獲得し、日本は１６日までの競技を終えて計１８個のメダルを獲得。２２年北京五輪での最多記録１８個（金３、銀７、銅８）に並んだ。

記録更新の期待がかかる１７日も、注目競技が続く。

【スノーボード】

女子スロープスタイル決勝では、予選２位の村瀬心椛が、ビッグエアとの二冠に挑戦。岩渕麗楽は予選４位、深田茉莉も同７位で、メダル獲得の可能性は十分だ。

【スピードスケート】

女子団体追い抜きは、高木美帆、佐藤綾乃、堀川桃香、野明花菜から３人が登場。準決勝で強豪オランダと相まみえる。１８年平昌五輪では、風の抵抗を受ける先頭を順番に交代する戦術で金メダルを獲得。今大会は先頭交代を行わず後方からプッシュする作戦で頂点へ挑む。

【スキー】

ノルディック複合・個人ラージヒルへ、今季限りで引退する渡部暁斗が出場。個人ノーマルヒルは１１位に終わったが、五輪３大会連続メダリストが意地を見せる。

【フィギュアスケート】

女子ＳＰが行われ、団体銀メダルの坂本花織が登場。１６日にはりくりゅうペアの金メダルに、涙を流して喜んだ。自身も悲願の金へ、重圧を力に変える。初出場の千葉百音、中井亜美もメダル争いに絡みたい。

【カーリング】

地元イタリアと対戦。ここまで通算１勝５敗で１次リーグ突破は絶望的だが、残る３試合でフォルティウスの底力を示したい。