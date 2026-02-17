みりちゃむのアクスタずらり 母親が公開した“コレクションケース”話題「ライトアップされてて凄い」「圧巻」
【モデルプレス＝2026/02/17】モデルの“みりちゃむ”こと大木美里亜の母・ちゃむママが、2月17日までに自身のX（旧Twitter）を更新。大木のアクリルスタンドを集めたケースを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】23歳ギャルの母「ライトアップされてて凄い」娘のアクスタずらりコレクションケース
ちゃむママは、娘・みりちゃむと、みりちゃむが所属するアイドルグループ・DЯAWME（ドローミ―）のアクスタがずらりと揃ったコレクションケースを公開。上の段にはみりちゃむの様々なアクスタ、下の段にはDЯAWMEが並んでいる。
これまでの投稿では、「私の推しのピリちゃんも仲間に入れてもらった」と世界的ボーイズグループStray Kidsのメンバー・フィリックスのマスコット「ポガリ」と思われるグッズを並べた様子を、その後の投稿では「アップデートwww」とつづり、アクスタケース全体がピンク色に光っている様子を公開している。
この投稿に、ファンからは「お母さんが1番のファン」「アクスタが娘愛で輝いてる」「ライトアップされてて凄い」「愛が伝わる」「勢揃い凄い」「圧巻のアクスタケース」「推し愛がピンク色に光ってる」「これからもっと増えそう」といった声が上がっている。
DЯAWMEは、YouTubeチャンネル「佐久間宣行のNOBROCK TV」から誕生したアイドルグループで、みりちゃむのほか、森脇梨々夏、立野沙紀、二瓶有加、福留光帆、風吹ケイが所属している。 （modelpress編集部）
◆ちゃむママ、娘・みりちゃむのアクスタケース公開
◆ちゃむママの投稿に反響
