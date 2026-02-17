「何とかならなかったのか......」と、「羽鳥慎一モーニングショー」（テレビ朝日系）のコメンテーターたちは、2026年2月17日放送で悔しがった。その数時間前に行われたミラノ・コルティナ冬季五輪スキージャンプ男子スーパー団体で、二階堂蓮選手と小林陵侑選手はメダルを目の前にして、まさかの競技打ち切りで逃してしまった。

中止決定から5分後には雪は止んでいたのに

スーパー団体は今大会から始まった種目で、1チーム2人の選手が3ラウンド飛んで合計ポイントを争う。2ラウンドを終了した段階で日本は6位だったが、二階堂選手が3本目で138.5メートルの大ジャンプを飛んで2位に浮上。あとは、小林選手の3本目のジャンプ次第でメダルだったが、ここで突然、雪が激しく降り始める。ジャンプ台にも積もりはじめ、競技続行は危険と判断されて、小林選手ら3選手は飛べないまま中止となってしまった。

順位は2ラウンドまでのポイントで決定したため日本は6位。優勝は第2ラウンドで2位に21.4ポイントの差をつけていたオーストリアとなった。しかし、中止決定から5分後には雪は止んでいた。

「札幌スキー連盟が運営してれば、試合も成立してます」

レギュラーコメンテーターの玉川徹さん（ジャーナリスト）は、「レーダーとかないんですか！」と声を上げた。「日本だったら雨雲レーダーがあって、このあとやむかぐらいはわかるじゃないですか」

ゲスト解説の元ジャンプ金メダリストの船木和喜さんは、「札幌だったらねえ」と残念がった。「札幌の試合はしょっちゅうこういうこと（試合中の大雪）があるんですよ。ただ、雨雲の間で試合を進行してくれるんですね。細かくやるんです。札幌スキー連盟が運営してれば、（この）試合も成立してます」と断言した。

火曜コメンテーターの菊間千乃さん（弁護士）も「5分ですからねえ。雨雲レーダーを見て、5分ぐらいは待ってもいいですよねえ」と悔しがる。司会の羽鳥慎一アナは「まさに、自然が強く立ちはだかった」とちょっとあきらめ気味だった。

（シニアエディター 関口一喜）