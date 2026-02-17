ローソン「盛りすぎ！大きなツインシュー」など6品発売、人気企画の最終週がスタート

ローソンは2月17日、全国の店舗で人気企画「盛りすぎチャレンジ」最終週の商品として6品を発売した。

「盛りすぎチャレンジ」は、具材や重量を約50％増量しながら価格は据え置く恒例企画。ボリューム感とお得感から毎回好評を得ている。

2月17日に発売したのは「盛りすぎ！くちどけショコラクレープ」「盛りすぎ！大きなツインシュー」など。いずれも数量限定で、なくなり次第終了となる。

◆盛りすぎ！ナポリタン（697円）

従来品「大盛ナポリタン」と比べ、麺重量を約50％増量。懐かしいケチャップ味が特徴のボリューム満点の商品。供給可能数量は約68万食。ナチュラルローソンでは販売しない。※同商品のみ2月16日発売。

【この記事の画像(9点)を見る】ローソン「盛りすぎ！ナポリタン」「盛りすぎ！くちどけショコラクレープ」など

◆盛りすぎ！くちどけショコラクレープ（265円）

従来品と比較し、チョコホイップとチョコソースを約50％増量。北海道産生クリームを使用したチョコホイップと、カカオ分約72％のチョコレートを使ったソースを包んだ。供給可能数量は約166万食。沖縄県では販売しない。

◆盛りすぎ！大きなツインシュー（151円）

カスタードクリームとホイップクリームを約50％増量。卵のコクが感じられるカスタードと、北海道産練乳を使用したホイップの2層仕立て。供給可能数量は約127万食。沖縄県では「盛りすぎ！ダブルクリームシュー」を販売する。

◆盛りすぎ！ツナたまごサンド（297円）

ツナサラダを約50％増量した3層サンドイッチ。たまごサラダとツナサラダを、ふんわりとした食パンで挟んだ。供給可能数量は約147万食。

◆盛りすぎ！チャーシューマヨネーズおにぎり（181円）

総重量を約50％増量。マヨネーズで和えたチャーシューを、甘辛いしょうゆだれをまぶしたごはんで包んだ。刻み海苔を混ぜ込み、形状を安定させるため海苔を巻いて販売する。供給可能数量は約245万食。ナチュラルローソンでは販売しない。

◆東ハト 5倍でっかいキャラメルコーン 濃厚キャラメル味 50％増量 83g（163円）

従来品（55g）と比較し内容量を約50％増量。生地は標準体積比で約5倍の大きさ。ザクッとした食感とキャラメルの香りが特徴。ピーナッツは入っていない。供給可能数量は約29万食。ナチュラルローソンでは販売しない。

◆ローソンオリジナル サクッと食感 ビーノ うま塩こしょう味 50％増量 105g（138円）

従来品（70g）と比べ内容量を約50％増量。えんどう豆を100％使用した豆スナック。供給可能数量は約29万食。ナチュラルローソンでは販売しない。