「ヤンキー先生」として注目を集めた元文部科学副大臣の義家弘介氏（５４）が、横浜を訪れた様子をアップした。

１７日までに自身のＸ（旧ツイッター）やインスタグラムを更新し、ランドマークタワーをバックに撮影。横浜は２００５年から横浜市教育委員会教育委員を務めた縁のある地である。サングラスにハットを着用し、イケオジなコーデでポーズを取った。フォロワーは「義家先生、こんにちは。カッコいいですね」「お洒落でクールな義家さん」「義家さん、渋い。楽しんでますね」「めちゃくちゃカッコ良くて素敵ですね」「シャレオツだなー」「イケオジになった義家センセ」の声を寄せた。

義家氏は高校教師時代に「ヤンキー先生」として注目を集め、２００３年に「ヤンキー母校に帰る」がドラマ化され、大ヒットとなる。横浜市教育委員を経て２００７年に参院議員に初当選。１２年に衆院に転じ、法務副大臣や衆院文部科学委員長なども務めた。２４年１０月の衆院選で落選し、２５年３月末で政界を引退した。

ネット上では、イケオジに激変した近影が話題になっており、「だいぶ顔が変わってますね！」「え、義家弘介氏…！？昔、ヤンキー先生とか言われてたあの人！？確かに昔はリーゼントだったけど、今や完全に落ち着いた紳士って感じだな」「元国会議員でヤンキー先生で有名な義家弘介さんのインスタ見たらすごいオシャレなおじさまうつってて、最初誰かわからなかった。芸能人かな？って思った」と驚く声が殺到している。