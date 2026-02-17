お笑いタレント・みなみかわ（43）が16日、テレビ朝日「くりぃむナンタラ」（月曜後11・45）に出演。女性芸人ともめた出来事について語った。

今回はさらば青春の光・東ブクロらが、クイズ形式でお笑い芸人みなみかわを深掘りする企画を実施。「みなみかわの黒歴史は？」というお題で、東ブクロは「とある女性芸人ともめた」「一緒にネタやったりしていた女性の方がいて。相性いいなと思ってたんですけど、みなみかわさんが言ってたのは、この時代にどうかと思うんですけど、“やっぱりあいつ女やわ”って」と明かした。

これについて、みなみかわは「言うわけない」と否定。もめた詳細については「ネタ合わせの時に、僕がネタを書くんですよ。向こうが忙しいから、時間がなかったから、向こうの楽屋でやろうって。もちろん漫才ですから、立ってやるんですけど。その女性芸人は横で座ってシャインマスカットを食べながらネタ合わせしたんですよ」と説明。

「それが怖くて言えなくて。そのエピソードをどっかでしたら、すごい怒ってはったんで、女やなと」とオチをつけて笑わせた。