既婚女性の約5人に1人が、夫との「離婚」を望んでいる――そんな調査結果が株式会社リンクス（東京都港区）による「夫との離婚」に関する意識調査でわかりました。調査では、今まさに離婚を考えている女性たちのリアルはどのようなものなのか、離婚したい理由はどこにあるのかを深掘りしました。



調査は、同社が運営する既婚者向けマッチングアプリ『既婚者クラブ』の20〜59歳の既婚女性ユーザー3000人を対象として、2025年5月にインターネットで実施されました。



調査の結果、「夫と離婚したい」と回答した割合は全体の19.97％となり、これを子どもの有無別に見ると、「子どもがいない」と答えた既婚女性（931人）では11.28％だったのに対して、「子どもがいる」と答えた既婚女性（2069人）では23.88％と、「子どもがいる妻」ほど離婚を望んでいることがわかりました。



また、「離婚を考えるなら、まずはお金」─それを裏付けるように、離婚願望を持つ599人のうち、7割超が「自身に収入がある」（71.6％）と回答。



具体的な職業としては、「パート」（28.7％）、「正社員」（28.6％）で過半数を占めたほか、専業主婦でも「自分の蓄えがある」という回答も一定数見られ、準備は進めている女性の存在がうかがえました。



さらに、これまでに「何度か離婚を考えた」は52.6％、「最近までずっと離婚したいと思っている」は33.6％となり、離婚を望む女性の8割以上は「突然の決断」ではなく、長い葛藤期間を経ていることが明らかとなりました。



そこで、「離婚したい理由」を尋ねたところ、「価値観・考え方が合わない」（56.6％）、「性格が合わない」（43.1％）、「話し合いにならない」（30.1％）、「夫だけ自由に生活している」（28.9％）といった回答が上位に挙げられました。



また、自由記述でも「夫が宗教にハマった」「アルコール依存」「義実家の過干渉」「生理的に無理」など、“限界ライン“を超えてしまった深刻な声が多数寄せられました。