＜帰省が億劫＞実家に行っても歓迎されない。でも行かないと催促される…ベストな方法は何ですか？
実家は自分が生まれ育った場所。家を出て暮らしている人も、お盆やお正月には帰省することもあるでしょう。でもそこに住んでいる人が歓迎してくれるならいいでしょうが、そうではない場合、帰省が苦痛になることも。ママスタコミュニティに、こんな投稿がありました。
『結婚するまで実家にいたし、不仲ではないけれど、実家に行くのがちょっと億劫だなという人はいますか？ 父は自分の部屋にこもって何かしていて、母は大人しいタイプで話が弾まない。自分の部屋はないし、子どもがいるため部屋にこもるわけにもいかず、ずっとリビングにいないといけない。歓迎されているご飯ではなく、質素な食卓。往復5時間なので泊まりで行きますが、1泊で帰りたくなる。なんとなく親孝行でお盆とお正月は行きますが、億劫です。行かないと、母が「いつ来る？」と言ってきます』
不仲ではないけど、実家に行くと疲れる
『気疲れするんだよね。内心「そうじゃないんだよ」と思うことが多くて、イライラを抑えるのが辛い。冬に行っても居間を暖めていなかったり、電気もつけていなかったり。「おいで」と言うならちゃんと準備しておいてと思う。なんか気が利かない、娘だから適当な感じ』
『私も不仲ではないけれど、今は居心地が悪いし楽しくないし、疲れる。もう自分の生活スタイルができあがっていて、実家とはかけ離れているからだと思う』
結婚する前まで実家に住んでいたとしても、結婚をして家を出るとそれぞれの生活スタイルになるものです。実家とペースや考え方が違ってくると、ちょっとしたことでもイライラするのかもしれませんね。また投稿者さんの親のように、迎える準備をしていないこともあるようです。娘だからしなくてもいいと思われていることも、苛立ちにつながるのではないでしょうか。
呼んでいるなら、最低限の「おもてなし」はほしい
『こっちから行くと言ったならまだしも、こいと言うなら最低限のもてなしはしてほしい。親子でもなんでもそれくらいの礼儀は考えてと言ったら？』
実家に帰省するのは親孝行のためでもありますが、お母さんから帰省するように言われることも大きな理由なのでしょう。それなのに食事はいつもと変わらなくて質素、迎える準備がされてないことに投稿者さんはモヤモヤしています。いくら娘とはいえ、呼び寄せるのであればそれなりに歓迎ムードであってほしいと思ってしまいますよね。投稿者さんもこうした気持ちを親に伝えてみてもいいのではないでしょうか。
実家帰省を楽しめる工夫を
『孫の世話とおもてなしを期待するから楽しくないのでは？ 親と一緒に楽しめるようなイベントを提案したり、準備したりするようにしたら？』
『面倒くさくなるときもあるけれど、親が亡くなったときに後悔しないように行っている』
実家に帰省しても、特にやることがないために暇な時間を過ごしている投稿者さん。これも帰省を億劫に感じることにつながるでしょうから、何か楽しく過ごせる工夫を考えてみてはいかがでしょう。例えばみんなで買い物に出かけたり、外食をしたり。お金はかかりますが、そのようなイベントも思い出ができて楽しいかもしれませんね。親もいつかは亡くなってしまうと考えると、もっと楽しい時間を過ごしておけばよかったと後悔しないために、親との時間を大切にするのもよさそうです。
無理に帰省しなくてもいいのでは？
『うちは、子どもが小学生に入学してから「もう子どもには子どもの予定もあるし、私たちも予定があるから、泊まりがけで帰省するのは無理だと思う」と話をした。無理に行かなくていいと思うよ』
『正直に「歓迎されてないし、楽しくないから行かない」と言えばいいんじゃない？ 母に頼まれたら絶対従わないといけないわけでもないんだし』
投稿者さんのお子さんの年齢は分かりませんが、子どもが小学生や中学生になると、実家に泊まりがけで帰省するのは難しくなるようです。冬休みでも習い事などの予定がありますし、それに伴って親にも予定が入るでしょう。日帰りが可能ならば、短時間の訪問ですませることもできそうです。
また投稿者さんは、実家で歓迎されていないようにも感じています。これに関しては、言葉にして伝えた方がよいかもしれません。お母さんも言われてはじめて気づくことがあるのではないでしょうか。もし本当に歓迎されていないのであれば、実家には帰省しないと決めることもできますね。このようにはっきりと気持ちを伝えられるのも、家族だからこそかもしれません。投稿者さんが無理なく過ごせるように、今後の帰省の仕方を考えてみてはいかがでしょうか。