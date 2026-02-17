奥田民生、体調不良により3年ぶりソロツアーの岡山＆京都公演を延期
奥田民生が開催しているツアー『MTRYツアー2026“春 Ooh La La”』のうち、2月20日の岡山公演および2月22日の京都公演の開催延期が発表された。
【ライブ写真】地元広島でツアーファイナル！Ooochie Koochieのステージショットをたっぷり
公式サイトでの発表によると、延期の理由は本人の体調不良によるもの。今週末に予定されていた公演を延期する形となり、公式サイトでは「やむなく開催を延期とさせていただきます。楽しみにお待ちいただいていました皆様には、直前のお知らせとなりましたこと、多大なるご心配とご迷惑をおかけしますことを、心より深くお詫び申し上げます」との謝罪コメントが掲載されている。
延期となったのは、2月20日の岡山・倉敷市民会館公演と、2月22日の京都・ロームシアター京都 メインホール公演。振替日程は決定次第、あらためて案内される予定。各公演のチケットはそのまま振替公演で使用可能で、払い戻し対応も実施される予定だ。
『MTRYツアー2026“春 Ooh La La”』は奥田の約3年ぶりとなるソロツアー。奥田がバンド・MTR＆Yとともに全国17ヶ所を巡るツアーとして、1月より開催されている。
