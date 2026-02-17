隊列を組んで航行する米空母エイブラハム・リンカーンの空母打撃群＝6日、アラビア海/Petty Officer 1st Class Jesse Mo/US Navy

（CNN）米軍は、スイス・ジュネーブで予定されているイランとの協議を前に、中東地域で空軍と海軍の戦力増強を続けている。複数の情報筋がCNNに明らかにした。核開発計画を巡る協議が決裂した場合に備え、イラン国内を攻撃するための選択肢を確保するとともに、イラン政府に圧力を与える狙いがあるという。

情報筋によれば、英国に駐留する米空軍の空中給油機や戦闘機などの戦力は、中東により近い地域へ再配置されている。

米当局者によると、米国は引き続き、中東地域に防空システムを配備している。今後数週間で交代予定だった中東に展開中の複数の米軍部隊についても、派遣期間が延長された。飛行追跡データによると、ここ数週間で米軍の輸送機数十機が米国からヨルダンやバーレーン、サウジアラビアへ装備品を輸送した。

公開されている航空交通情報によると、13日夜には、複数の戦闘機がヨルダン領空への進入について外交上の許可を得た。衛星画像では、1月25日以降、米軍のF15攻撃機12機がヨルダンのムワッファク・サルティ空軍基地に配備されていることが確認されている。

トランプ米大統領はここ数週間、イランに対する軍事行動を示唆してきた。先月には、抗議デモ参加者の殺害をやめなければ攻撃を命じる用意があるとイラン指導部に警告した。トランプ氏は13日、イランで体制転換が起きることが「最善の結果」との認識を示した。

軍事力の増強や、体制転換が望ましいとの政権高官らの発言は地域の緊張を高めており、17日にスイスで行われる協議の重要性が一段と増している。トランプ氏は自身が協議に「間接的に」関与すると述べた。スイスでの協議は、米側はウィトコフ中東担当特使とトランプ氏の長女の夫ジャレッド・クシュナー氏が主導し、イラン側はアラグチ外相が代表する見通しだ。

「誰が後継か分からない」

もっとも、イランの政権を崩壊させた場合のその後の対応について、米政権内に明確な見通しはないという。情報筋2人が明らかにした。米国のルビオ国務長官も先月末の議会公聴会で、政権崩壊後に誰が政権を引き継ぐのかは「誰にも分からない」と語った。

情報筋によると、代替勢力は米国や同盟国にとって、より厄介な存在となる可能性もある。短期的には、強硬派のイスラム革命防衛隊（IRGC）が権力の空白を埋める公算が大きいと、米情報機関はみている。

最近の米情報分析に詳しい情報筋は「IRGCは有力で、標準的な軍官僚機構よりも上位の組織として機能しているものの、政権崩壊のシナリオで何が起こるかを正確に予測するのは難しい」と語った。

情報筋によれば、米国が南米ベネズエラのマドゥロ大統領を拘束する前には、同国の権力構造について詳細な理解があったのに対し、イランについては、最高指導者ハメネイ師の後継者については同様の見通しを欠いているという。