ロックバンド「ゴダイゴ」が17日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。ベースのスティーブ・フォックス（72）が職業を明かす場面があった。

司会の黒柳徹子はバンドについて「平均年齢72歳。昨年は全国ツアーをなさいました。多くのファンを魅了しました」と説明。キーボードのミッキー吉野、ボーカルのタケカワユキヒデ、ギターの吉澤洋治、ドラムのトミー・スナイダー、スティーブを紹介した。

黒柳はトミーには英語で語りかけ「たまには英語でしゃべることもある」と伝えた。スティーブには「今も牧師さん？」と尋ね、スティーブは「今も牧師さんです、はい」と流ちょうな日本語で答えた。

黒柳は「いいねえ」と応じ「結婚するときなんかやってもらうの、この人に」と質問。ミッキーは「僕やってもらったよね」と手を挙げ、黒柳は「やってもらった、良かったね」と笑顔で話した。

「そういうことって、普通ないじゃない、あまり」と続け、ミッキーは「そうですね。何か変でした。みんないて。誰が結婚するんだ、みたいな」と目を細めた。