日本代表、ハーパージュニアを追加招集…16名でW杯アジア地区予選Window2への直前合宿を実施

日本バスケットボール協会は2月17日、「FIBAバスケットボールワールドカップ2027 アジア地区予選」Window2に向けた日本代表（FIBAランキング22位）の直前合宿にジャン・ローレンス・ハーパージュニア（サンロッカーズ渋谷）を追加招集することを発表した。

同日より沖縄サントリーアリーナにて合宿を実施。当初は15名が名を連ねていたが、ハーパージュニアを加えた16名で試合への準備を進めていくことになった。

Window2に向けたポイントガードは4名。安藤誓哉（横浜ビー・コルセアーズ）、富樫勇樹（千葉ジェッツ）、齋藤拓実（名古屋ダイヤモンドドルフィンズ）といったベテラン勢に、9日に23歳の誕生日を迎えたハーパージュニアが加わった。

なお、日本は26日に中国代表（同27位）、3月1日に韓国代表（同56位）と対戦する。

■「FIBAバスケットボールワールドカップ2027 アジア地区予選」Window2 直前合宿メンバー



アレックス・カーク（センター／211センチ／34歳／琉球ゴールデンキングス）



安藤誓哉（ポイントガード／181センチ／33歳／横浜ビー・コルセアーズ）



富樫勇樹（ポイントガード／167センチ／32歳／千葉ジェッツ）



原修太（シューティングガード／187センチ／32歳／千葉ジェッツ）



渡邊雄太（スモールフォワード／206センチ／31歳／千葉ジェッツ）



ジョシュ・ホーキンソン（センター・パワーフォワード／208センチ／30歳／サンロッカーズ渋谷）



齋藤拓実（ポイントガード／172センチ／30歳／名古屋ダイヤモンドドルフィンズ）



馬場雄大（スモールフォワード／196センチ／30歳／長崎ヴェルカ）



シェーファーアヴィ幸樹（センター／206センチ／28歳／シーホース三河）



川真田紘也（センター／204センチ／27歳／長崎ヴェルカ）



渡邉飛勇（パワーフォワード／207センチ／27歳／信州ブレイブウォリアーズ）



西田優大（シューティングガード／190センチ／26歳／シーホース三河）



佐土原遼（スモールフォワード／192センチ／26歳／琉球ゴールデンキングス）



富永啓生（シューティングガード/ 188センチ／25歳／レバンガ北海道）



ジャン・ローレンス・ハーパージュニア（ポイントガード／181センチ／23歳／サンロッカーズ渋谷）



金近廉（スモールフォワード/ 197センチ／22歳／千葉ジェッツ）



※平均：193.3センチ、28.5歳



※2026年2月17日時点