Bリーグ2026-27シーズンのテーマは「シン・バスケ」…B.革新初年度の指針を発表
Bリーグは2月17日、「りそなグループ B.LEAGUE 2026－27シーズン」のテーマを「シン・バスケ」とすることを発表した。B.革新の初年度となるシーズンに向け、これまで積み重ねてきた歴史や熱狂を継承しつつ、さらなる進化を示す象徴的なワードとして位置づけられる。
「シン・バスケ」というテーマは、「新・バスケ」「進・バスケ」など多様な意味を内包する表現であり、競技面だけでなくアリーナ体験やリーグ全体の価値向上を見据えたキーワードだ。リーグは未知なる興奮、かつてないアリーナ体験の創出を掲げ、B.革新のスタートにふさわしいメッセージとして展開していくとしている。
B.PREMIERの開幕戦は9月22日、アルバルク東京対琉球ゴールデンキングスで幕を開ける予定。B.ONE、B.NEXTを含む全カテゴリーで新体制が本格始動し、2026－27シーズンは新たな競争環境のもとでリーグの姿が大きく変化する節目のシーズンとなる。
なお、2026年9月22日から2027年1月3日までの試合開始時間については2026年7月頃に発表予定とされている。シーズンテーマとともに発表された各カテゴリーのホーム開幕カードは以下のとおり。
◆B.PREMIER ホーム開幕カード（※日付順）
◆B.ONE ホーム開幕カード（※日付順）
◆B.NEXT ホーム開幕カード（※日付順）