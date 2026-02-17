Bリーグ2026-27シーズンのテーマは「シン・バスケ」…B.革新初年度の指針を発表

Bリーグは2月17日、「りそなグループ B.LEAGUE 2026－27シーズン」のテーマを「シン・バスケ」とすることを発表した。B.革新の初年度となるシーズンに向け、これまで積み重ねてきた歴史や熱狂を継承しつつ、さらなる進化を示す象徴的なワードとして位置づけられる。

「シン・バスケ」というテーマは、「新・バスケ」「進・バスケ」など多様な意味を内包する表現であり、競技面だけでなくアリーナ体験やリーグ全体の価値向上を見据えたキーワードだ。リーグは未知なる興奮、かつてないアリーナ体験の創出を掲げ、B.革新のスタートにふさわしいメッセージとして展開していくとしている。

B.PREMIERの開幕戦は9月22日、アルバルク東京対琉球ゴールデンキングスで幕を開ける予定。B.ONE、B.NEXTを含む全カテゴリーで新体制が本格始動し、2026－27シーズンは新たな競争環境のもとでリーグの姿が大きく変化する節目のシーズンとなる。

なお、2026年9月22日から2027年1月3日までの試合開始時間については2026年7月頃に発表予定とされている。シーズンテーマとともに発表された各カテゴリーのホーム開幕カードは以下のとおり。



















































































































































































































































































































日付 ホーム アウェー 会場 9/22(火) A東京 琉球 TOYOTA ARENA TOKYO 9/23(水) 長崎 島根 ハピネスアリーナ 9/24(木) 群馬 A千葉 オープンハウスアリーナ太田 9/25(金) 茨城 三遠 アダストリアみとアリーナ SR渋谷 千葉J TOYOTA ARENA TOKYO 京都 滋賀 京都市体育館 佐賀 広島 SAGAアリーナ 9/26(土) 北海道 三河 北海きたえーる 仙台 秋田 ゼビオアリーナ仙台 宇都宮 横浜BC 日環アリーナ栃木 川崎 名古屋D 東急ドレッセとどろきアリーナ 信州 富山 ホワイトリング 神戸 大阪 GLION ARENA KOBE 10/2(金) 千葉J A東京 LaLa arena TOKYO-BAY 広島 神戸 広島グリーンアリーナ 10/3(土) A千葉 川崎 千葉ポートアリーナ 横浜BC 信州 横浜BUNTAI 富山 宇都宮 YKK APアリーナ 滋賀 琉球 滋賀ダイハツアリーナ 大阪 三河 おおきにアリーナ舞洲 島根 名古屋D 松江市総合体育館 10/8(木) 秋田 川崎 CNAアリーナ☆あきた 琉球 群馬 沖縄サントリーアリーナ 10/30(金) 名古屋D 滋賀 IGアリーナ 10/31(土) 三河 佐賀 刈谷市体育館 12/4(金) 三遠 北海道 豊橋市総合体育館



































































































































































































































































































































































































節 ホーム アウェー GAME1 GAME2 会場 第1節 徳島 横浜 EX 9/22(火) 9/23(水) アスティとくしま 岡山 越谷 9/25(金) 9/26(土) シゲトーアリーナ岡山 岩手 山形 9/26(土) 9/27(日) 盛岡タカヤアリーナ 埼玉 東京U 9/26(土) 9/27(日) 所沢市民体育館 東京Z 立川 9/26(土) 9/27(日) 大田区総合体育館 新潟 金沢 9/26(土) 9/27(日) アオーレ長岡 岐阜 福井 9/26(土) 9/27(日) OKB ぎふ清流アリーナ 静岡 FE 名古屋 9/26(土) 9/27(日) このはなアリーナ 奈良 福島 9/26(土) 9/27(日) ロートアリーナ奈良 愛媛 青森 9/26(土) 9/27(日) 愛媛県武道館 熊本 香川 9/26(土) 9/27(日) 熊本県立総合体育館 鹿児島 福岡 9/26(土) 9/27(日) 調整中 第2節 八王子 埼玉 10/2(金) 10/3(土) エスフォルタアリーナ八王子(メイン) 青森 岩手 10/3(土) 10/4(日) 伊藤鉱業アリーナつがる 山形 FE 名古屋 10/3(土) 10/4(日) 山形県総合運動公園 福島 愛媛 10/3(土) 10/4(日) 宝来屋 ボンズアリーナ 越谷 鹿児島 10/3(土) 10/4(日) 越谷市立総合体育館 東京U 東京Z 10/3(土) 10/4(日) 有明アリーナ(メイン) 立川 熊本 10/3(土) 10/4(日) アリーナ立川立飛 福井 金沢 10/3(土) 10/4(日) セーレン・ドリームアリーナ 香川 福岡 10/3(土) 10/4(日) あなぶきアリーナ香川(メイン) 第3節 横浜EX 福井 10/10(土) 10/11(日) 横浜武道館 金沢 岡山 10/10(土) 10/11(日) 金沢市総合体育館 FE 名古屋 徳島 10/10(土) 10/11(日) 名古屋市枇杷島スポーツセンター 福岡 愛媛 10/10(土) 10/11(日) 照葉積水ハウスアリーナ























































































節 ホーム アウェー GAME1 GAME2 会場 第1節 三重 湘南 9/25(金) 9/26(土) 津市久居体育館 山口 品川 俵田翁記念体育館 第2節 湘南 山口 10/2(金) 10/3(土) 秋葉台文化体育館 品川 三重 調整中 調整中 調整中



