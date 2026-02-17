初五輪で銅→号泣の韓国21歳に自国メディア「本当に運が悪い」…なぜ？「他選手のミスで転倒して…」【ミラノ冬季五輪】

本当に運が悪かった。

【写真】韓国スピードスケート美女、隠れたグラマラス体型

2月16日に行われたミラノ・コルティナ冬季五輪ショートトラック女子1000m決勝で、韓国のキム・ギルリは1分28秒614を記録して銅メダルを獲得した。金メダルはシャンドラ・フェルシュブール（オランダ）、銀メダルはコートニー・サロール（カナダ）だった。

スタートが遅れたキム・ギルリは序盤最下位の5位で出発したが、残り3周で3位まで浮上。一時は先頭まで追い上げたが、再び3位に押し戻された。

最後の場面でキム・ギルリは刃を突き出し一発逆転を狙ったが、惜しくも3位でゴールした。自身初出場のオリンピックで個人初メダルを獲得したキム・ギルリは、さまざまな感情が交錯し涙を見せた。

試合後、ミックスゾーンに登場したキム・ギルリは涙がこみ上げ、まともにインタビューに応じることができなかった。

競技後のインタビューで涙を流すチェ・ミンジョン（写真＝JTBC放送画面キャプチャ）

今大会ここまで、キム・ギルリは他選手のミスによって転倒する場面が多かった。数多くの難関の末に手にした銅メダルだったため、感情が込み上げたわけだ。

キム・ギルリは「初のメダルを取れて本当に嬉しい。決勝に来るまで多くの衝突があった。紆余曲折が多かった。決勝まで来て“後悔なくレースをしよう”というのが目標だった。本当に後悔なくできた気がして嬉しい」と言い、涙を拭った。

キム・ギルリは混合リレー2000m準決勝でアメリカのコリン・ストッダードの転倒に巻き込まれ、自身も転倒する大惨事を経験した。理不尽な形で被害を受けたが、3位を走っていたため救済措置を得られず敗退した。

当時の衝突でキム・ギルリは負傷した。幸い、残りの競技に影響するほどの怪我ではなかった。泣きっ面に蜂で、キム・ギルリは女子1000m予選でもオランダのミシェル・フェルゼブールと衝突した。

予選ではキム・ギルリが瞬発力でストッダードとの衝突を避けたこともあった。すべて合わせると実に3回だ。キム・ギルリは「家族が本当に…」と言い、最後まで涙でインタビューを続けられなかった。

キム・ギルリ（写真提供＝OSEN）

これからキム・ギルリは、主種目の1500mで金メダル挑戦による雪辱に乗り出す。キム・ギルリは「自分の主種目が残っている。上手く滑りたい」と必勝を誓った。

（記事提供＝OSEN）